死亡加91例！30多歲女曾打過1劑疫苗 染疫3天心肺衰竭亡
中央流行疫情指揮中心今天（27日）表示，國內新增205例中重症個案，分別為120例中症、85例重症；死亡個案則新增91例，其中最年輕個案為30多歲女性，染疫後出現心肺衰竭逝世。
醫療變組副組長羅一鈞指出，今天新增死亡個案中，最年輕為一名30多歲女性，本身患有神經系統疾病，需要長期照護，曾接種過一劑疫苗，6/20出現發燒、咳嗽等症狀，到醫院PCR證實陽性確診，住院期間有使用莫納皮拉韋，在6/23因心肺衰竭死亡。
另外針對記者提問7月是否確診會降到萬例以下，指揮中心發言人莊人祥則表示，還是要靠大家一起努力，黑數若很高，死亡數仍有可能被一起拉高，但目前跟他國相比，死亡病例並未特別突出，語未也再強調，不管台灣或任一國家要能抓出黑數，首先就是病患接觸後要有症狀，且自覺快篩、醫院通報。（編輯：陳苾暐）
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