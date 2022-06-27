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美女為了「拍謎片優先權」！自我介紹PO爆瘦10公斤色色照

▲橘瑪麗半年瘦10公斤。（圖／橘瑪麗Twitter）
▲橘瑪麗半年瘦10公斤。（圖／橘瑪麗Twitter）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-06-27 14:23:41

日本AV產業大改革，「AV演出被害防止・救濟法案」參議院通過，AV女優可隨時無條件解約，片商為了避免AV女優臨時罷工造成損失擬出應對政策，雙方都怕吃虧，亦怕違反AV新法，所以想出「AV女優逆Offer」新招求生。

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關於AV新法實施細節，同意書部分男女一視同仁都要簽；為了讓女優有充分考慮時間，入行後1個月才開始拍片，但作品是於4個月後上架販售，期間女優可拋棄合約，毋須賠償，不過女優不得在社群網站上公開曾拍片事實。至於5年條款，則改為2年內女優可要求下架過往作品，若上述包含未事先告知、強迫拍攝與發生騷擾等，將處3年以下拘役或300萬元以下罰金，片商與事務所最高恐會被罰1000萬日幣。

▲AV演出被害防止 救濟法案。（圖／翻攝朝日新聞）
▲AV演出被害防止 救濟法案。（圖／翻攝朝日新聞）
日本片商因AV新法怕女優反悔，不敢隨意錄用年輕女性、和大牌女優簽長期合約，許多AV女優苦喊工作被延期，擔心沒錢生活，雙方為了不違反規定，有片商想出「AV女優逆Offer」招數，過去片商要找演員都是向事務所要人，徵求女優同意後再進行面試，確定合作再拍片；而優逆Offer則倒過來，由女優指名想要合作的片商。

「AV女優逆Offer」有固定自薦格式，女優除了基本的自我介紹，還要提出希望合作的導演，以及想要的拍攝內容，最後需附上社群軟體追蹤數，根據日本成人影片評論家一劍浣春秋表示：「因為片商希望女優們自己宣傳自己的作品，因為現在片子不好賣，所以希望女優善用社群的力量以節省預算。當然啦，這也是一種審查，女優可以逆指名片商，但片商可不能照單全收，而最簡單粗暴的方式，就是用社群追蹤數過濾，人太少的就掰掰。」

日前有許多女優因為AV新法而沒工作，紛紛要去兼差賺生活費；連知名的女優橘瑪麗也成受災戶，她為了生存，亦在Twitter附上「AV女優逆Offer」自我介紹表格，除了姓名、希望合作導演、想拍攝的類型以及粉絲數量，她更在文末標記「半年瘦10公斤，身材很魔鬼」，為了拍片無所不用其極。

▲橘瑪麗也嘗試「AV女優逆Offer」新招求生。（圖／橘瑪麗Twitter）
▲橘瑪麗也嘗試「AV女優逆Offer」新招求生。（圖／橘瑪麗Twitter）

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