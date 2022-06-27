美女為了「拍謎片優先權」！自我介紹PO爆瘦10公斤色色照

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日本片商因AV新法怕女優反悔，不敢隨意錄用年輕女性、和大牌女優簽長期合約，許多AV女優苦喊工作被延期，擔心沒錢生活，雙方為了不違反規定，有片商想出「AV女優逆Offer」招數，過去片商要找演員都是向事務所要人，徵求女優同意後再進行面試，確定合作再拍片；而優逆Offer則倒過來，由女優指名想要合作的片商。
「AV女優逆Offer」有固定自薦格式，女優除了基本的自我介紹，還要提出希望合作的導演，以及想要的拍攝內容，最後需附上社群軟體追蹤數，根據日本成人影片評論家一劍浣春秋表示：「因為片商希望女優們自己宣傳自己的作品，因為現在片子不好賣，所以希望女優善用社群的力量以節省預算。當然啦，這也是一種審查，女優可以逆指名片商，但片商可不能照單全收，而最簡單粗暴的方式，就是用社群追蹤數過濾，人太少的就掰掰。」
日前有許多女優因為AV新法而沒工作，紛紛要去兼差賺生活費；連知名的女優橘瑪麗也成受災戶，她為了生存，亦在Twitter附上「AV女優逆Offer」自我介紹表格，除了姓名、希望合作導演、想拍攝的類型以及粉絲數量，她更在文末標記「半年瘦10公斤，身材很魔鬼」，為了拍片無所不用其極。