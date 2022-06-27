累虧達7.5億以上　高捷：電費上漲不啻雪上加霜

經濟部電價費率審議會登場，外界推測漲價機率高，台北捷運公司直言恐將增加用電營運成本，建請中央給餘額外用電優惠，對此高捷公司表示認同，並指出，高捷已連兩年虧損，累虧達7.5億以上，如經營成本達12%之用電費用因台電漲價而調升，將為不可承受之重，不啻雪上加霜。
高捷公司表示，自97年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，以及幸賴高雄市政府長期的大力協助，在不調整票價之情況下，戮力經營以弭平本業票收之虧損。
高捷公司說明，運量自108年的最高點日運量達17.9萬，在疫情近兩年幾近腰斬，日運量僅餘約10萬，且未能如其他受疫情影響產業獲得中央實質紓困補貼。高捷已連兩年虧損，累虧達7.5億以上，如電價再次調漲，不啻雪上加霜，籲請中央主管機關電價費率應給予公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。
高捷公司強調，公司為民營企業，如經營成本達12%之用電費用因台電漲價而調升，將為不可承受之重，因此高捷附和北捷之訴求，另呼籲，未來在零碳經濟方面之考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸之減碳成效，應予轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證之企業，應可轉換成對於大眾運輸業者之實質鼓勵與補貼，亦請政府納入考量。