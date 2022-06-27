COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

累虧達7.5億以上　高捷：電費上漲不啻雪上加霜

▲高捷公司籲請中央主管機關電價費率應給予公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。（圖／翻攝自高雄捷運臉書）
▲高捷公司籲請中央主管機關電價費率應給予公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。（圖／翻攝自高雄捷運臉書）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-06-27 14:20:242022-06-27 14:22:54

經濟部電價費率審議會登場，外界推測漲價機率高，台北捷運公司直言恐將增加用電營運成本，建請中央給餘額外用電優惠，對此高捷公司表示認同，並指出，高捷已連兩年虧損，累虧達7.5億以上，如經營成本達12%之用電費用因台電漲價而調升，將為不可承受之重，不啻雪上加霜。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高捷公司表示，自97年營運通車以來，歷經各項營運成本高漲，如基本工資、電價及各類維修備品費用等均漲幅驚人，14年來靠落實節能省碳、積極開源節流、多角度經營增加收入，以及幸賴高雄市政府長期的大力協助，在不調整票價之情況下，戮力經營以弭平本業票收之虧損。

高捷公司說明，運量自108年的最高點日運量達17.9萬，在疫情近兩年幾近腰斬，日運量僅餘約10萬，且未能如其他受疫情影響產業獲得中央實質紓困補貼。高捷已連兩年虧損，累虧達7.5億以上，如電價再次調漲，不啻雪上加霜，籲請中央主管機關電價費率應給予公共運輸軌道業者優惠折扣，以助渡過運量低谷難關。

高捷公司強調，公司為民營企業，如經營成本達12%之用電費用因台電漲價而調升，將為不可承受之重，因此高捷附和北捷之訴求，另呼籲，未來在零碳經濟方面之考量，民眾轉換運具搭乘大眾運輸之減碳成效，應予轉換成綠色憑證，由捷運公司出售予需要憑證之企業，應可轉換成對於大眾運輸業者之實質鼓勵與補貼，亦請政府納入考量。

保障0-6歲幼兒健康！7/1起「免費提供」5劑家用快篩試劑

陳時中選台北成全國箭靶？林佳龍：可預期會有很多攻防

大巨蛋持續延宕　趙少康：柯文哲故意找麻煩不然早完工

陳時中競選辦公室找好了？林佳龍：城市治理我早有經驗

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀