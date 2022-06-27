未滿5歲幼兒可打莫德納疫苗！ACIP專家會議接種建議看這

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至於確診者接種建議，莊人祥說，ACIP稱若已無急性症狀且符合解隔條件，可依醫師評估完成尚未完成的疫苗劑次，像是因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加，或是免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加，還有因應入境其它國家時疫苗接種紀錄查核之需。
莊人祥也有提到，有關機場港埠、居家檢疫、航空機組員跟機構與社福照護系統相關工作人員，建議要接種第四劑，2劑追加劑建議間隔5個月以上。
另外ACIP也針對通過EUA的Novavax COVID-19疫苗進行討論，核准使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。
指揮中心強調，有關前述第一至第三點對象之疫苗接種政策實施時間，由指揮中心視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間，另行公布。疫苗接種為防疫工作重要一環，可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。（編輯：林莞茜）
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