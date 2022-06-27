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未滿5歲幼兒可打莫德納疫苗！ACIP專家會議接種建議看這

▲指揮中心發言人莊人祥，說明ACIP專家會議上決議進行說明。（圖／指揮中心）
▲指揮中心發言人莊人祥，說明ACIP專家會議上決議進行說明。（圖／指揮中心）

編輯中心／綜合報導

2022-06-27 14:45:132022-06-27 14:47:50

幼兒劑型的莫德納疫苗，日前已通過食藥署緊急使用授權(EUA)，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今（27）日針對疫苗接種事項召開會議，會中決議6個月至5歲幼童可接種莫德納疫苗，建議接種兩劑基礎劑，兩劑間隔4-8週以上。另也針對5至11歲接種追加劑、確診者接種疫苗，以及相關接種第四劑人員的接種進行討論。

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今日指揮中心疫情記者會，由發言人莊人祥主持，他在會上表示，國內正處於社區流行階段，ACIP專家會議建議6個月到5歲幼童接種莫德納疫苗，降低染疫後重症及死亡風險。而針對5-11歲兒童方面，對於免疫不全及免疫力低下且病情穩定者建議，接種基礎加強劑，不過需要與第二劑間隔28天後接種，對於完整接種基礎劑對象，建議於滿5個月(150天)後，接種追加劑。

▲acip專家會議 3對象接種建議（圖／指揮中心）
▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議。（圖／指揮中心）
至於確診者接種建議，莊人祥說，ACIP稱若已無急性症狀且符合解隔條件，可依醫師評估完成尚未完成的疫苗劑次，像是因工作需求、工作性質等原因導致感染風險可能增加，或是免疫力/免疫功能低下導致感染風險增加，還有因應入境其它國家時疫苗接種紀錄查核之需。

莊人祥也有提到，有關機場港埠、居家檢疫、航空機組員跟機構與社福照護系統相關工作人員，建議要接種第四劑，2劑追加劑建議間隔5個月以上。

另外ACIP也針對通過EUA的Novavax COVID-19疫苗進行討論，核准使用於18歲以上民眾基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種，並可與其他廠牌交替使用。

指揮中心強調，有關前述第一至第三點對象之疫苗接種政策實施時間，由指揮中心視疫苗供應及各地方政府衛生局接種作業安排時間，另行公布。疫苗接種為防疫工作重要一環，可降低感染後重症及死亡的風險，保全防疫量能，後續將依專家建議，規劃相關接種作業，保障國人健康。（編輯：林莞茜）

▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
▲acip專家會議針對不同對象接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
▲acip專家會議針對確診者接種疫苗，進行討論與提供建議（圖／指揮中心）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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