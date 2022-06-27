Tag人物／做工的人出頭天 作家林立青起而行創業助無家者

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「倡議沒有行動是死的，理論終究要有人去做。」
2021年4月，萬華因茶藝館爆發新冠疫情，當時附近居民人心惶惶，在不安的氛圍下，街友成為了疫情破口的最大隱憂，導致大家避之唯恐不及，恐慌之下更出現了許多製造對立的言論，期間林立青與幾位好友一起送物資、四處勸募不餘遺力，在這個過程中令林立青體悟到，實際的行動比單純的書寫與接受採訪還要有價值，因此就開始思考，如何給予無家者最直接的幫助，創業的動機很偶然，一次林立青在友人的甜點店不小心打翻了食物，於是開始著手清潔，此時一位街友看到他在洗地，竟然自行靠過來說他也會，林立青突發奇想，如果這成為一項工作，是不是就可以直接幫助到街友，於是幾個好朋友一起喊衝，林立青就與夥伴一起成立公司，取名「友洗社創」。
起初，他們最先開始洗藝文場館，從紀州庵文學森林、剝皮寮到西門紅樓，不僅街友夥伴越洗越上手，原本以為會賠錢的生意也賺到一些錢，林立青心想既然可行就繼續做下去，然而隨之而來的疫情爆發，藝文場館的收入驟減連帶需求喪失。林立青轉而詢問學校是否有洗地、清除青苔的需求？基隆於2022年的元旦到2月21，連續下了47天的雨，積水處長滿了青苔有老師與學生甚至摔到手骨折，林立青就帶著街友，換上制服、穿上雨衣，用高壓清洗機去執行任務，許多的街友開始對這份工作感到認同，他們開始期待穿上工作的制服、開始存錢、開始對生活有了改變的動力，儘管疫情使得生意不穩定，林立青還是每週安排固定的工作量，讓配合的街友夥伴有一定的收入，他們不再餐風露宿，街友夥伴住進了可以過夜的網咖，他們漸漸的為自己撕下「街友」的標籤。
「你要讓社區接受弱勢，你就要讓弱勢的成就、貢獻遠高於大家的歧見偏見。」
人物專訪當天，林立青與臺灣首個月經平權關懷組織「小紅帽」合作，他們的合作有著共同的理念「洗刷污名、洗出驕傲」，小紅帽的創辦人林薇長期關注月經貧窮問題，兩個看似相距甚遠的組織為何會一起合作呢？林薇解釋：「我們就想要透過洗這件事情，無論是號召大家來知道這個議題也好，或是代表洗刷污名這件事情然後也代表說其實月經一點都不髒，其實大家都是可以一起進廟來去拜拜的。」不管是女性還是無家者，在社會上經常會受到刻板印象的制約與歧視，這些不平等的觀念，必須以行動來倡議，不好的陋習我們應該要屏除，因此「洗」這件事情，不單單是一個清理動作，它背後還有改頭換面、創造新氣象的涵義。
「女人或者是弱勢、或者是窮人就很容易被欺負，因為質疑是不用錢的。」
林立青帶著街友工作，一路走來受過不少的質疑，林立青最常被問到「這些無家者有沒有前科？」、「這些無家者有沒有殺過人？」……等，面對質疑林立青嗤之以鼻，反問說：「你到底認識幾個有強暴前科或者是殺人前科的？」、「那種人你覺得他會有意願工作嗎？」，身為老闆林立青心直口快，但對待員工卻顯得心思細膩，「老闆的工作就是將適當的人放在對的位子上」，林立青說，他們的街友夥伴都是由社工引薦，了解每一位夥伴的狀況條件後，才會安排適當的工作，這也是老闆的職責，有些人有傷害前科，雖然不能進學校洗地，但是可以到公司洗設備、洗衣服，這也是一種貢獻。
「我們應該把一些沒有意義的工作廢掉，然後來讓大家都做投入有意義的工作」，林立青認為所謂沒有意義的工作，就像是舉牌工這種物化的工作，舉牌原本目的是為了曝光廣告，卻因為固定的廣告欄位費用昂貴，所以用便宜的人力取代，做移動式的廣告招攬，舉牌工一天拿600元站12個小時，連上廁所都是問題，林立青只想質疑一件事情「你覺得這個工作有意義嗎？」
「人終究是要活下來，總是需要有他們可以貢獻自己力量的時刻。」
如果你知道自己的工作對社會沒有幫助，在這種狀態下，久而久之你就會感到倦怠，相反的你了解自己的工作是有意義的，你在做的事情是保護學生不會摔倒、保護老師不會摔到骨盆破裂而無法上課，只有在對自己工作感到有價值的情況下，他們（街友）才有動力改變人生，「我們用的是一個捷徑，就是讓弱勢正確的努力在有用的地方。」林立青的突破不只是創造一個新的需求，對於街友而言更是一個重新在社會立足的機會，弱勢的族群要憑一己之力翻身很難，只有社會大眾願意消除對他們的歧見、同時伸出援手，他們才能有開展新人生的機會，坐而言不如起而行，林立青的社會實驗未完待續，從暢銷作家成為了「友洗社創」的頭家，他讓街友穿上統一的制服，為每個工作夥伴添購完整的設備，當他們團隊完成清潔時，所有學生的小手都跟他們比讚，感謝這些無家者夥伴的付出，看到學校的感謝狀以及學生寫下的祝福，這一刻他們的工作是真真實實獲得了肯定。
【#Tag人物小檔案】
姓名：林立青
出生：1985
現任：友洗社創有限公司創辦人
書籍作品：
《做工的人》（寶瓶文化，2017）
《如此人生》（寶瓶文化，2018）
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