調漲企業電價勢在必行？產業、工商大老意見一次看

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用電大戶調漲電價勢在必行，就差在調整幅度。為此，工商協進會榮譽理事長、三三會會長林伯豐日前曾說，他理解電價有調漲的壓力，但要漲價應要全面調漲，而非只漲用電大戶，如果只漲大戶，就好像在懲罰業者，勢必將導致企業出走。他也說現在正實施夏月電價，但大環境面臨通膨，不是漲價的好時機，若要漲應該緩漲或分階段進行。
同時，提到缺電議題，林伯豐還曾說目前燃氣發電占比約35.7%，依政府規畫未來將提升至50%，但這與「淨零碳排」的目標背道而馳，應該要把核電考慮進去。金仁寶集團董事長、同時也是工總名譽理事長的許勝雄之前也認為核電應該是用電選項之一，因為台灣半導體用電需求量大，如果要有護國神山，又要不缺電，那麼政府要有很多的配套，希望核電不要封起來、可以待轉，這樣企業才不會擔心缺電的事。
許勝雄今日也說，企業電價一次調漲8%，對企業影響太大，但調升3到5%應該是大家可以接受的程度。至於只調漲用電大戶會不會不公平？小店家要不要調漲？他認為因為疫情，許多店家、中小企業很辛苦，甚至低收入戶也是，不調漲是可以接受的，等經濟正常化以後再來討論也可以。
其他產業界或工商界大老也對調漲價格多持正面態度，台灣太陽光電產業協會理事長徐秀蘭日前發出聲明指出，她以自己的中美晶集團為例，旗下在全球都有工廠，而台灣電價是這些工廠中最便宜之一，她說協會理監事們也同意台灣電價偏低，即使本身是用電大戶也該要支持台灣應該調漲產業電價。
遠東集團董事長徐旭東表示，相較東南亞及其他國家，台灣電價偏低，但前面4年沒調整不太對，現在一次要調8%很累，強調不該大的調、小的不調，這樣會把大的趕出去。他認為，怎樣調整很重要，還說通膨跑不了，會以樂觀的心態拚成長與努力省電。
台泥董事長張安平指出，便宜能源不能讓產業更有效率，反而更容易造成浪費，21世紀是能源的世紀，靠補貼的產業無法與國際競爭，電價須跟上世界腳步。且在有綠電與儲能配套、強化國內輸電系統效率且不放棄核能選項等，支持政府在有配套下，逐步調漲電價。
商總理事長許舒博日前則說，表示理解台電有調漲電價的壓力，但這兩年，出口業績好，內需卻因為疫情而萎縮，政府甚至還得編列預算幫忙中小企業度過困境，他認為，若全面調漲電價，在內需蕭條時還漲，那真的是懲罰，內需產業只會雪上加霜，也加劇通膨的壓力、帶動物價上漲，民眾消費力將大大受到影響。倘若真的要全面調漲，建議個別產業調整並要有補貼配套措施。