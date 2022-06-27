中企幫蓋橋猛邀功！孟加拉工程成本飆三倍　慘背千億債務

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帕德瑪大橋最早由孟加拉國橋梁管理局（BBA）於2010年公開招標，經費由多邊機構提供貸款，卻因傳出涉嫌貪汙腐敗而導致世界銀行、亞洲開發銀行和日本JICA等接連退出，儘管事後並無證據但也導致工期延宕；最後則由中國中鐵集團與韓國三星、大林及法國萬喜等巨頭競標，由中鐵集團勝出得標。
這座橋橫跨與亞馬遜河一樣險惡的帕德瑪河，自2015年11月開始動土，被稱為中孟友誼之橋，也是孟加拉的「夢想之橋」；由於打樁深度往地底下達122公尺，建造過程也創下全球橋梁工程中「打樁最深」的紀錄。
帕德瑪大橋（Padma Bridge）預計在本月25日正式通車，原先估計建橋成本為917.2 億塔卡（塔卡為孟加拉國貨幣），相當於當時的11至12億美元，也就是新台幣約356億元；然而隨著這8年來大量投入資金處理河流疏濬、移置居民等問題，最終耗資整整三倍以上，總計花費38.7億美元成本（約新台幣1149億元）才通車。
此外，這項建設不僅對當地來說是振奮消息，投入參與的中國更將其視為一帶一路計畫的成功，將之用作大外宣宣稱帕德瑪大橋橋是孟加拉與中國合作的重大成果；不過鄰近印度的孟加拉雖與中國的工程團隊合力建造大橋，但檯面上也不吃虧，直言這項工程中國僅是出動工程團隊幫助建設，更在中國稱讚孟加拉「不隨印、美起舞加入四方安全對話」時反批，孟加拉是基於自身國家利益而未加入QUAD，但孟加拉不是中國的一個省份，北京沒有資格向孟加拉下指導棋。