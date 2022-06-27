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中企幫蓋橋猛邀功！孟加拉工程成本飆三倍　慘背千億債務

▲孟加拉費時八年建造的帕德瑪大橋本月25日宣布正式通車。（圖／美聯社／達志影像）
▲孟加拉費時八年建造的帕德瑪大橋本月25日宣布正式通車。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-27 14:48:16

中國倡議的一帶一路計畫往往替發展中國家帶來龐大債務壓力，斯里蘭卡、尚比亞等國甚至因此爆發財務危機；而位於南亞的孟加拉則同樣有著被稱為「中孟友誼之橋」的工程計畫，這也是一帶一路倡議當中最大的橋梁工程，耗費八年終於正式在25日通車。只是經過計算過後，孟加拉是耗資了原先估計的3倍以上成本才正式宣布完工。

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綜合《半島電視台》、孟加拉和中國媒體等報導，這座帕德瑪大橋（Padma Bridge）總長6.15公里，上層為四車道公路，下層為單線鐵路，公路鐵路並行的多用途成功將孟加拉首都達卡與該國西南部、恆河幹流右岸的21個地區連接，也是孟加拉歷史上最大型的建設項目，預計投入使用後將使孟加拉國的GDP增長1.2%。 

▲孟加拉費時八年建造的帕德瑪大橋本月25日宣布正式通車。（圖／美聯社／達志影像）
▲孟加拉費時八年建造的帕德瑪大橋本月25日宣布正式通車，民眾聚集當地歡慶竣工。（圖／美聯社／達志影像）
帕德瑪大橋最早由孟加拉國橋梁管理局（BBA）於2010年公開招標，經費由多邊機構提供貸款，卻因傳出涉嫌貪汙腐敗而導致世界銀行、亞洲開發銀行和日本JICA等接連退出，儘管事後並無證據但也導致工期延宕；最後則由中國中鐵集團與韓國三星、大林及法國萬喜等巨頭競標，由中鐵集團勝出得標。

這座橋橫跨與亞馬遜河一樣險惡的帕德瑪河，自2015年11月開始動土，被稱為中孟友誼之橋，也是孟加拉的「夢想之橋」；由於打樁深度往地底下達122公尺，建造過程也創下全球橋梁工程中「打樁最深」的紀錄。

▲孟加拉即將實施全國性的封城，許多民眾趕在週一（28）封城令生效前離開首都達卡回到家鄉避難。（圖／翻攝自Twitter@banglatribune)
▲孟加拉首都達卡。（圖／翻攝自Twitter@banglatribune)
帕德瑪大橋（Padma Bridge）預計在本月25日正式通車，原先估計建橋成本為917.2 億塔卡（塔卡為孟加拉國貨幣），相當於當時的11至12億美元，也就是新台幣約356億元；然而隨著這8年來大量投入資金處理河流疏濬、移置居民等問題，最終耗資整整三倍以上，總計花費38.7億美元成本（約新台幣1149億元）才通車。

此外，這項建設不僅對當地來說是振奮消息，投入參與的中國更將其視為一帶一路計畫的成功，將之用作大外宣宣稱帕德瑪大橋橋是孟加拉與中國合作的重大成果；不過鄰近印度的孟加拉雖與中國的工程團隊合力建造大橋，但檯面上也不吃虧，直言這項工程中國僅是出動工程團隊幫助建設，更在中國稱讚孟加拉「不隨印、美起舞加入四方安全對話」時反批，孟加拉是基於自身國家利益而未加入QUAD，但孟加拉不是中國的一個省份，北京沒有資格向孟加拉下指導棋。
 

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