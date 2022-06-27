遭鄧佳華反嗆「別吸毒」！謝和弦再犯吸大麻 判4月定讞
歌手謝和弦話題不斷，日前宣布參選議員後，決心推動「大麻合法化」，又看不慣網紅「FBI帥哥」鄧佳華力挺AV女優娃娃，攪和台灣「第一女優內戰」，跑去鄧佳華直播留言「只會蹭女人跟騷擾女人」，慘遭鄧佳華反嗆「至少我不會吸毒」；謝和弦勒戒完後再被抓包吸大麻，一審依施用第二級毒品罪判他4個月徒刑、得易科罰金12萬元，謝和弦上訴被新北地院駁回，維持一審判決定讞。
謝和弦2019年遭前妻Keanna舉發涉嫌吸食大麻毒品，兩人因此鬧翻，由於謝和弦年內沒有被查獲吸毒紀錄，因此獲准觀察勒戒，等到2020年6月完成40天勒戒被釋放後，謝和弦還聲稱自己已經「一夜長大」，有心當反毒大使，怎料在3個月後被通知例行尿檢，竟驗出大麻反應。
當時，謝和弦辯稱自己驗尿前一天，有使用電子菸吸食國外進口的「醫療大麻」，他認為「醫療大麻」不是第二級毒品，不過檢方不買單，起訴謝和弦涉犯《毒品危害防制條例》吸食第二級毒品罪嫌，法定刑最重可判刑3年。
一審認定，謝和弦狡辯施用醫療大麻，戒毒意志薄弱，而且身為知名藝人，對社會風氣具有相當影響力，考量他吸毒自戕身心健康、沒危害他人，去年6月底輕判他4月徒刑，得易科罰金12萬元；謝和弦不服上訴，新北院審理後認為一審量刑沒有違誤，駁回上訴，維持一審判決定讞。（編輯：孫唯容）
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