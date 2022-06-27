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「奇萊北峰」山頂標示牌遭破壞　太管處將開罰擬對其停權

▲奇萊北峰山頂的標示牌疑遭人拔起，太管處證實收到民眾檢舉，太警隊已進行調查，若屬實將先依園區的公告事項，開罰新台幣3000元，並擬對其停權禁止入園登山。（圖／太魯閣國家公園管理處）
▲奇萊北峰山頂的標示牌疑遭人拔起，太管處證實收到民眾檢舉，太警隊已進行調查，若屬實將先依園區的公告事項，開罰新台幣3000元，並擬對其停權禁止入園登山。（圖／太魯閣國家公園管理處）

中央社

2022-06-27 15:07:25

（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）一名登山客拔起奇萊北峰山頂的標示牌拍照貼文，引發網友撻伐。太管處今天表示，接到民眾檢舉，已會同太警隊調查，將要求賠償，並依公告事項開罰，且擬對其停權禁入山。

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疑有登山客拔起奇萊北峰山頂的標示牌，並舉出不雅手勢的照片在各大社群流傳。對於山頂標示牌疑似遭破壞，有山友向太魯閣國家公園管理處檢舉。

太魯閣國家公園管理處遊憩課長聶世詔接受中央社記者電訪表示，確實收到民眾檢舉，太警隊已進行調查，若屬實將先依園區的公告事項，開罰新台幣3000元，並擬對其停權禁止入園登山。

另將依國家公園法第27條，破壞其損害部分應回復原狀；不能回復原狀或回復顯有重大困難者，應賠償其損害。負有恢復原狀之義務而不為者，得由國家公園管理處或命第3人代執行，並向義務人徵收費用。

聶世詔說，奇萊北峰山頂的標示牌上面有標高，是太管處設立在山頂的名牌，過去不曾發生遭拔起這樣的事情，確實令人反感。

奇萊北峰標高3607公尺，是台灣10峻之一，以「黑色奇萊」著稱，國內登山客經常攀登的知名路線。山頂設有三角點外，另外有一「奇萊北峰」的標示牌，是山友登頂後必合照的代表性標誌。（編輯：黃世雅）1110627

▲奇萊北峰標高3607公尺，是台灣10峻之一，以「黑色奇萊」著稱，國內登山客經常攀登的知名路線。（圖／太魯閣國家公園管理處）
▲奇萊北峰標高3607公尺，是台灣10峻之一，以「黑色奇萊」著稱，國內登山客經常攀登的知名路線。（圖／太魯閣國家公園管理處）

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