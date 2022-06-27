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柯文哲成「第4參選人」專罵陳時中？民眾黨：僅憂心疫情

▲針對有綠營人士直指柯文哲可能成為北市「第4參選人」，於選戰期間專罵陳時中，民眾黨方面表示柯文哲僅是憂心疫情，與選局無關。（圖／台灣民眾黨提供）
▲針對有綠營人士直指柯文哲可能成為北市「第4參選人」，於選戰期間專罵陳時中，民眾黨方面表示柯文哲僅是憂心疫情，與選局無關。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2022-06-27 15:07:37

身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，疫情期間時常針對防疫指揮官陳時中進行批評，有綠營人士形容，若民進黨若派陳時中選台北市長的話，柯文哲將成為「第4位參選人」、天天砲打陳時中。對此民眾黨發言人盧冠妃表示，黨主席柯文哲無意成為「第4位參選人」，「喊話陣前換將，是兵家大忌，外界以為是選情，實則是疫情考量。」

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盧冠妃指出，黨主席柯文哲無意成為2022年「第四位參選人」，而針對疫情指揮官陳時中在確診後淡出防疫體系，不但從主角變成「不定期主持」每日防疫記者會的配角，甚至坊間傳聞競選辦公室都找好了，醫師出身的柯文哲喊話陣前換將，是兵家大忌，外界以為是選情，實則是疫情考量。

盧冠妃表示，新冠肺炎疫情期間，台灣憑藉著SARS經驗，加上人民的防疫素質，一度被國際認可為防疫模範生；如今每日確診人數雖然有趨緩，但仍是天天破萬，柯文哲點出「疫情還是大問題，雖然確診人數下降，死亡人數還是相當高，每日確診人數10萬人時，死亡人數100多人，但降到每日確診人數4萬多人，死亡人數卻沒有減少，這是相當大的黑數」。

盧冠妃直言，這不是柯文哲個人擔憂，而是專家學者也廣泛討論的議題，疫情指揮中心說明了嗎？「台灣的疫情真的趨緩了？若變種病毒再次來襲，我們真的有防禦能力嗎？」盧冠妃強調，甚至包含新的傳染病「猴痘」也正隨之而來，政府是否有防備能力？

盧冠妃強調，身為防疫指揮官的陳時中在任兩年，若面對這一切都毫無作為，不思改進補破網，卻為了個人職涯規劃堅持要退位，適當嗎？「陣前換將，兵家大忌」，何況是為個人私利，陳時中若真的為人民著想，應該少點權謀、多點用心，帶領防疫到最後一刻才更符合選民期待。

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