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第一次約會！直男「4個NG行為」狂踩雷　妹子回家秒封鎖

▲原PO分享，和曖昧對象第一次吃飯時，對方一直提出「吃一口」的要求，非常厚臉皮。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO分享，和曖昧對象第一次吃飯時，對方一直提出「吃一口」的要求，非常厚臉皮。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 15:16:51

不少對曖昧中的男女，在第一次見面時都希望能給對方很好的印象，不過，就有一名女網友在網路上抱怨，和聊得來的曖昧對象第一次約會時，對方竟一路雷到底，不但臉皮又厚還很沒禮貌，讓她回家直接按下封鎖鍵，一點也不想再來往。 

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該名網友25日在Dcard中貼文，她以「第一次見網友就被要求吃一口、喝一口」為題，表示在交友軟體上遇到一位很聊得來的網友吃飯，男方主動提議約會地點，等到了約定的時間，原PO卻發現對方很早就到該間餐廳，並且他自己點的餐點都到齊了，「我以為等約會對象到再一起點餐是種禮貌，顯然他內建沒有這個功能」。 

原PO透露，等到她點的餐點終於上桌時，自己都還沒開動，曖昧對象竟說「欸妳的看起來不錯耶！我可不可以吃一口妳的麵？我想吃看看不辣的」，讓她內心怒喊「最討厭食物掠奪者了」，不過為了保持良好關係，仍故作大方給對方嚐一口，「他滿足的邊笑邊說：『不錯不錯，妳可以吃了。』我看著已經不是處女的麵麵們，心裡很不是滋味」。 

▲菲律賓西達沃省的自治市市長近期在臉書透露，單身員工只要在情人節當天成功約會，就可以得到約會津貼，而且可以放假。（示意圖／Pixabay）
▲原PO在交友軟體上遇到一位很聊得來的網友吃飯，男方主動提議約會地點。（示意圖／Pixabay）
吃飽飯之後，男方狂邀原PO到夜市續攤，自顧自地買了芭樂並將一塊遞到她嘴邊，但原PO不喜歡芭樂，便委婉拒絕，對方一聽直接回「蛤！？怎麼會有人不喜歡芭樂！妳在跟我開玩笑嗎？」聲音大到幾乎整個夜市都能聽到，「我感受到路人都對我投射一股愛莫能助的眼光」。 

不只如此，原PO買了椰奶來喝，吸管才剛插下去，曖昧對象看到立馬又說「這是什麼？可以給我喝一口嗎？」她無奈回「⋯還是我幫你買一杯？」對方卻又厚臉皮回「不用浪費錢啦！我們共喝就好」，讓原PO聽完當場爆炸，直接把那杯飲料送給對方，回家也馬上按下封鎖鍵，結束這場雷到爆的約會。 

貼文一出，網友紛紛搖頭狂嫌，「敢碰我的吸管和碗裡的食物，我真的會直接結屎臉送他，長得帥不帥都一樣，跟臉沒關係，跟人品有關係」、「直接踩滿雷點」、「共喝一杯？哈囉那是我買的要不要分你是我決定的欸」、「突然想到曾經見過一個網友也是在第一次見面就搶食我的手搖…還一直說我的比較好喝，喝了不知道幾口」、「胎勾和蕭貪郎，真的很想一拳貓下去，長的帥也不能這樣，跟人品有關」、「我還記得第一次跟現任女友出去時，他的飯吃不完 ，我才會想幫他吃光」、「我也超討厭別人吃我東西，男朋友也不行，尤其是一口，還他X超大一口的話我會很不爽，吃那麼大口是不會自己去買喔」、「我也最討厭人家要跟我要一口來吃，再好的朋友都不行！黑名單！生氣，最討厭那種人了」、「男生愛吃喝，又臉皮厚」。（編輯：賴禹妡） 

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