到底是有多愛喝 高雄男6小時內2度酒駕 3年內7次拒測
到底有多愛喝！高雄市一名陳姓男子不僅有空就和三五好友喝了起來，自己在家也能喝。日前陳男酒後騎車，遭轄區旗津所員警攔下酒測，因陳男拒絕酒測不僅機車遭扣，警方還開單重罰18萬元，未料，陳男又騎著電動自行車趴趴走，還在6小時裡兩度被警方在同路段查獲，陳男仍拖待變拒測，警方只好再度開單罰2400元，警方調查發現，他竟然3年內高達7次拒測。
鼓山分局旗津分駐所警員蔡宜哲、蔡昆霖於24日下午擔服巡邏勤務，17時許在旗津三路發現陳男騎機車行車不穩，攔查發現陳民全身散發酒味，準備對他實施酒測，陳男消極不配合接受酒測，員警當場開立拒測罰單並移置保管車輛。
未料，同一天23時許，警員劉育賢擔服取締交通違規勤務，在旗津三路上看見陳男搖晃地騎乘電動自行車，警方上前盤查聞到酒味，陳男再度拒測，6小時內2度被員警查獲。
旗津所副所長黃慶仁表示，陳男酗酒性導致慢性病症纏身，仍不見收斂飲酒習性，，雖然陳男兩次都以拖待變，仍然被立場堅定的員警當場掣單舉發並查扣車輛。陳男騎乘機車拒測罰18萬元，另騎乘電動自行車拒測罰2千4百元，算一算2次拒測至少要付出18萬2千4百元的代價。
鼓山分局長蔡鴻文呼籲，新酒駕處罰規定已修法通過實施，除加重罰則外，對於10年內酒駕累犯交通局也會公佈行為人的相片個資，個人及其家人均會為其酒駕行為而名譽蒙羞，且可能使多個家庭破裂，呼籲民眾切勿酒駕上路，害人又害己。