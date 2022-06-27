牛痘疫苗能防猴痘？醫師這樣說：身上有「這疤痕」免緊張
猴痘疫情在國際越演越烈，甚至國內也傳出有首例境外移入確診個案，由於猴痘與俗稱「牛痘」的天花都屬於「正痘病毒」，不少人回想起過去曾打過「牛痘疫苗」（天花疫苗）是否有效？馬偕醫院醫務部主任、台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌指出，1979年（民國68年）以前出生的民眾，基本上都有打過牛痘疫苗（天花疫苗），研究顯示對於猴痘有85%的防護力。至於沒有接種過牛痘疫苗的民眾也不用太擔心，因為猴痘主要是接觸傳染，與Covid-19可以透過空氣或飛沫傳染強度差很大，只要不是直接接觸的民眾，基本上不會有影響，也不需要爭取搶打疫苗。
所謂的牛痘疫苗，是早期利用牛身上的牛痘病毒製作疫苗，施打到人體後毒性低很多，藉此預防天花，通常打一劑就能終身免疫。邱南昌指出，民眾要判斷有沒有接種過牛痘疫苗，其實可以從手臂、大腿上查看有沒有注射過的疤痕就能得知，與卡介苗不同，牛痘疫苗的疤痕會凹下去、有放射狀線條，基本上打過的人都具有相當的保護力。至於沒有打過牛痘疫苗的人，因為現在也沒有牛痘疫苗可供施打，加上猴痘主要以接觸傳染為主，只要沒有接觸史，就不必太擔心。
疾管署副署長莊人祥昨（26）日透露，正在積極爭取第三代天花疫苗在年底前到貨，數量與時程都還在跟廠商洽談，希望越快越好。雖然天花疫苗對猴痘有預防效果，但目前世界衛生組織不建議大量接種，僅優先施打在包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員以及短期內與確診個案有密切接觸者。邱南昌也認為，國內猴痘確診案例極少，目前沒有大規模傳播的風險，世界上就算在流行，確診人數相對來說也是不多，政府規劃針對特殊族群施打即可，這樣的規劃有其道理，並不需要像新冠肺炎一樣大規模施打。
邱南昌提醒，猴痘目前沒有特效藥，主要還是以支持性療法為主，讓身體免疫力克服病毒，對於有免疫問題的民眾影響較大，一般健康的人通常發病後克服發燒等症狀就能慢慢痊癒，致死率最多10%也比天花（30%）低很多。但與天花很不一樣的地方是，猴痘出現的痘子主要集中在身體、四肢為主，比較不會長在臉上，即便確診只要小心照護，恢復後也不會留下疤痕，民眾不需要過度緊張。