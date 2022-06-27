SOGO年中慶明開跑！瞄準疫後商機　下殺5折＋超市買1送1

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自6月中夏季和風節日本展開始，便有感人流逐漸復甦，疫情緩降、入館人數便上升，看得出入店客數和確診疫情呈交叉曲線；不只路上車潮明顯增加，捷運班次也稍微恢復，尤其復興館上週末600個停車位全滿，相信不少民眾已敢出門並到餐廳內用。
業者看好6月底不只相對避開疫情高峰，也能從往年月初即開跑的7折優惠，一口氣將折扣直接下殺5折起加重力道，雖然全館滿5,000送300、精品／珠寶滿20,000送1,000、復興館三強精品CHANEL、HERMÈS、LOUIS VUITTON滿30,000送900，與去年優惠相近，但今年搭配9大銀行促刷最高回饋達10％，CP值頗優，希望能滿足民眾母親節檔期沒來得及補貨的遺憾。
迎接酷暑看好涼夏家電商機，適逢近日電價調漲議題，業者認為正好對接民眾配備省電家電用品的時機；夏日所需的服飾與抗曬彩妝保養，相信將因民眾回歸正常生活而更有需求；還有暑假outdoor運動趨勢也十分看好。忠孝館超市即將於7月中改裝，感謝祭推出買一送一、不限金額全台免費配送的優惠，預計8月份下旬就會嶄新見客。屆時如捷運出口打通雙向手扶梯的工程順利完工，更是一大便民好消息。
針對結婚市場推動的「SOGO WEDDING CLUB」服務反應甚好，忠孝館7/1將進駐高級訂製婚紗VERA WANG BRIDE於4樓珠寶中島區，7/1～7/10開幕慶期間，婚禮俱樂部會員可享獨家訂製商品8.5折優惠。銀座白石Ginza Diamond Shiraishi日本婚鑽戒，也看中該俱樂部會員實力，以婚戒業績第一名之姿正式搬移至忠孝館。
挾國際精品氣勢貢獻傲人業績的復興館，上半年度目前已有兩成成長；受惠於因疫情無法出國的年輕消費力，復興館不只有感增加年輕新客源，（以25～40歲年齡層增加最多），今年業績跟2019年相比，逐年疊起約有7成成長。年中慶精品三大龍頭有3％回饋、一線精品5%回饋帶動下，盼業績能挑戰5億。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。