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MLB／Jansen、Kimbrel互送禮老東家　K湯弟關鍵安助逆轉

▲洛杉磯道奇外野手「K湯弟」Trayce Thompson（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯道奇外野手「K湯弟」Trayce Thompson（圖／美聯社／達志影像）

記者簡名杉/綜合報導

2022-06-27 16:56:50

洛杉磯道奇跟亞特蘭大勇士在亞特蘭大的系列戰最終場，勇士領先了前8局，在9局上推出曾效力道奇12年的終結者Kenley Jansen關門，而他沒有讓老東家球迷失望，一上場就被連打2支安打，NBA金州勇士隊球星Klay Thompson的弟弟Trayce Thompson再補上一支安打追平比分，把比賽逼進延長，但是10局下半，生涯前5年都在勇士度過的道奇終結者Craig Kimbrel同樣回送老東家大禮，在球隊領先1分的情況下也丟掉了追平分，最後道奇在11局上半攻下2分，以5比3逆轉獲勝。

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這場比賽同時是道奇隊今年最後一次例行賽在亞特蘭大出賽，前勇士球星，今年轉投道奇的Freddie Freeman對於回到老東家主場出賽，也是感觸良多，他表示「我耗盡了情緒，我一直很期待這週末的到來，也很開心終於結束了，讓我能更專注在棒球上」，今天他單場5支2，帶有1分打點，本季打擊率依舊是穩定的.305。


今天在Kimbrel砸鍋之後，道奇換上Brusdar Graterol收尾，雖然他已經連3場出賽，但是依舊收下個人本季第1場救援成功，也幫助道奇隊艱辛的拿下本季首場延長賽的勝利。

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