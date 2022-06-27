鍾欣凌「驚人肚量」吃飯全靠刷臉 自嘲爽當爛泥錄節目
實境節目《老少女奇遇記》由楊貴媚、鍾欣凌與嚴藝文共同主持，今（27）日釋出鍾欣凌個人預告，身為整趟旅程美食擔當的鍾欣凌，預告中不外乎就是一口接一口不斷地嚐遍各地美食，楊貴媚笑說：「她整趟旅程吃得好開心，什麼都吃、也可以喝、遇到什麼人也都可以聊，我覺得跟她出來好有面子。」鍾欣凌則分享：「以前當主持人的時候都很擔心每個環節跟流程會接不過來，但這次參加實境秀的體驗真的很不一樣，除了前面還不熟悉時有點戰戰兢兢之外，越到後面我就越放鬆、越來越做自己，到最後幾趟我就像是一團『爛泥』去參加實境秀。」
喜愛美食的鍾欣凌在《老少女奇遇記》預告中，展現驚人的「肚量」，不論時間、地點食物從不離手，鍾欣凌也表示其實一開始有想要在節目上保留一點形象，但看到那些食物後實在太難抗拒，她分享：「我還記得我們出發第一站的時候，一下車就看到製作單位準備好的一桌美食，我心裡就想說：『哇！這幸福來得太突然了吧』，而且我發現製作單位好像也很怕我們餓到，每趟旅程食物都一道接著一道的幫我們準備，而且都好好吃，真的停不下來！」
親和力十足的鍾欣凌人氣與「肚量」同樣破表，不論到哪都有熱情民眾招待，預告中也見市場魚販一認出鍾欣凌便大方送出一籃刺鯧：「大家要吃！沒關係招待你們。」嚴藝文也笑說：「拜欣凌姐身為『國民婆婆』所賜，她到哪都會有認出她要送她東西吃，基本上我們都靠她那張臉是可以行走天下，如入無人之境，跟著她真的可以感受到台灣濃濃的人情味。」