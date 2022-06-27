疫情降、消費力升！百貨拚年中慶 業績目標成長2位數
本土疫情降溫，百貨零售業者摩拳擦掌，許多業者都展開年中慶，想要補足今年母親節檔期的不足，而為了讓民眾購物更安心，SOGO台北店年中慶檔期也延後來到6月28日登場。業者表示，6月開始業績與人潮都慢慢恢復，尤其是近兩個禮拜，餐廳聚餐人數多了、車位停滿，買氣漸漸回籠，有信心今年年中慶檔期將成長2位數。
遠東SOGO百貨台北店年中慶自6/28至7/10登場，全館流行服飾5折起。全館包括化妝品、香氛、男女服飾、童裝、休閒運動、家用寢具及藝品等業種滿5千送300電子抵用券（可累贈，最高回饋10萬元）；家電、珠寶、黃金、鐘錶區、Meissen、tokuyo等滿1萬元送 500元電子抵用券，國際精品珠寶滿2萬送1,000，復興館精品CHANEL、HERMES、LOUIS VUITTON精品滿30,000元 送 900元電子抵用券。
業者指出，今年4月底開始出現本土疫情，業績就受到影響，5月母親節檔期更是「非常辛苦」，尤其對比2021年，以至於以往都是6月初進行年中慶，今年因為疫情延到6月28日。所幸6月近來業績、人流慢慢回升，雖然同業年中慶同樣開跑，但對自家今年檔期很有信心，因為這兩天確診數下降許多，買氣也跟著回流。
業者表示，去（2021）年6月因為三級警戒，人流管控、餐廳也不能內用，因此去年檔期業績不佳，但今年6月業績已經跟2020年6月差不多了，而為了搶救5月母親節沒能銷售的業績，年中慶折扣也從原本的7折下殺到5折，尤其物價上漲，年中慶下殺的折扣對民眾買家電、夏季戶外用品都很划算。
至於在疫情期間表現亮眼的國際精品，近來業績也持續成長！以SOGO復興館為例，疫情緩降、人流業績跟著緩升，近期全館每個月都有5到8%的成長，「人流回來了、車位停滿，吃飯的人潮也回來了」。因此，展望今年下半年預估有近2成的成長，其中精品成長近3成，今年1到6月國際精品業績就比疫情前、2019年的數字成長7成。