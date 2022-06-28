暑假來趟大人系美饌饗宴！這2家飯店吃好喝好完美消暑
炎炎豔夏來襲，規劃一趟消暑放鬆之旅，保證不僅透心涼，更能讓疲勞的心靈自由放飛！對此，每到這波季節限定期間，許多飯店餐飲業者皆陸續推出各式異國美食饗宴，包括坐落台北市敦南林蔭大道的米其林推薦精品酒店「慕軒飯店」，以及台中豐邑Moxy酒店，近日皆祭出夏日美饌提案！
慕軒飯店即日起至7月31日止，限量推出「24h饗樂計畫」雙人入住經典客房只要4000元、豪華客房4500元起（週六住宿須加價1000元），訂房直接享免費升等外，貴賓可於Happy Hour時段15:00-19:00任選2小時至URBAN331威士忌酒吧無限享用精選紅白酒、啤酒、軟性飲品與各式下酒小食，餐點提供起司冷肉盤、亞洲式涼拌滷味、炭烤串燒、義大利麵、炸物拼盤、田園沙拉水果、季節甜點等多樣化選擇，本專案也特別延遲退房3小時至15:00，悠閒住滿24小時，可恣意在房內連結藍芽喇叭播放自己專屬歌單，也可使用手機投放影音媒體，輕鬆觀看運動賽事、熱門電影及影集，滿足現代人休閒度假的影音娛樂需求。AMAZZING CLUB會員可再享房價95折，同時提供早餐優惠加購價每客350元與客房餐飲服務85折優惠，以優渥禮遇極致寵愛來訪旅人。
此外， 2樓GUSTOSO義大利餐廳「尋找Lucky 7」活動，只要身分證字號有一個「7」享85折、兩個「7」享8折、最多三個「7」可享75折優惠。1樓URBAN331威士忌酒吧則祭出「當月壽星」消費滿千元可現抵331元，「調酒骰骰樂」點購調酒滿千元可擲歡樂骰子乙次，擲出單數招待一杯、擲出雙數可折抵100元。針對喜愛芒果的饕客，慕軒甜點師耗時開發，季節限定供應法式芒果千層、香緹芒果蛋糕及愛文芒果生乳捲等甜點480元起，均可於線上商城一指下單選購。
以玩樂、奔放、精心為品牌主軸概念的台中Moxy酒店，為迎接炎夏暑假的到來，6月26日起至9月30日每週日至台中Moxy頂樓Rooftop XOXO，點用早午餐一份即贈「XOXO獨家特調─夏日檸檬飲」一杯，可隨喜好任選指定口味糖漿─青蘋果、百香果或覆盆莓做調配，炎炎夏日的午後，讓網美食客享藉由酸甜爽口的味蕾刺激去除炙夏暑氣，開胃暢享夏日異國美食。