侯友宜躲恩恩案信任度跌11% 民進黨：新北市民忍無可忍
新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府相關局處的處理態度持續引發譁然。台灣新政協會今（27）日上午公布最新民調顯示，64.4%的新北市民認為恩恩有延誤就醫，且有44.1%新北市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜信任感變少。民進黨發言人黃彩玲對此表示，證明侯友宜、侯市府長一個月來不願回應恩恩家屬需求，企圖掩蓋真相、謊話連篇、造假不道歉，早已形象崩壞，失去民眾信賴。
針對民調結果，黃彩玲認為，各家數據皆顯示民眾對侯友宜的執迷不悔，早已失去信任，尤其11個音檔被媒體曝光後，證實侯友宜、侯市府的橫向聯繫疏失，導致恩恩延誤送醫，侯市府卻多次想誣賴家屬、甩鍋中央，已讓新北市民忍無可忍。
黃彩玲補充，近一個月來，侯友宜、侯市府屢次被質疑說謊，已經成為市政日常，明明能清楚回應受害家屬需求，卻寧以拖待變、造假演戲，甚至把音檔交給檢調來轉移焦點。
另外，黃彩玲說，在《美麗島電子報》的最新民調中，其信任比率瞬間大跌11個百分點、不信任度更大增11.5個百分點，顯示新北市民在歷經一個月後，對侯友宜處置恩恩案的態度，已投下不信任票。