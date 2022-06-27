高雄新增3874例　陳其邁：今年秋冬能脫下口罩的機率很小

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衛生局簡任技正潘炤穎表示，經過疫調以及轉銜，總共有14例是非公布的本市案例，所以高雄市新增3874本土個案，今天確診數是這波疫情以來最低數字，整體盛行率達15%，近日監測數字發現，整體確診病例數是趨緩的狀況。
分析確診個案年齡層分布，50歲至64歲佔最大宗，30-39歲、40-49歲、仍是主要發生主群；七日移動平均線統計上，除了5月底至6月初均達高點外，近期一周，各年齡層都達下降趨勢。而在校園疫情部分，經快篩陽性判定確診的學生共有411人，由於實施居家線上學習，因而無需匡列同班師生。
潘炤穎也針對中央宣布新增61例邊境攔截Omicron亞型變異株BA.4及BA.5境外移入確診部分表示，在邊境防疫空港部分，高雄BA.4是新增2例，來自泰國和美國；BA.5新增3例，來自泰國、美國和德國。在漁港查驗部分，全面PCR未檢出出變異株。
衛生局長黃志中說明高雄市目前依療量能狀況，目前總共有2301病床，包含專責病房、負壓隔離病房、專責加護病房，目前使用狀況，病房部分有1280個空床，占55.6%，另外加強型防疫旅館484，空床數414，占85.5%，確診市民有43026人接受居家照護，佔97.2%，住院總共有1003人，占2.2%、集檢所155，佔0.4%、加強型防疫旅館70，佔0.2%。
陳其邁也根據流行曲線圖表示，6月底會降到4千例，建立群體免疫，疫情趨緩，專責病房數也逐漸下調，出院比入院多，為滿足常規手術需求，會從25%調降到20％。七月暑假到戶外活動，要注意密閉空間、共餐的防疫規範。
另外，針對中央流行疫情指揮中心日前宣布放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，訪客只要出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性等相關證明，即可進行探視，對此，陳其邁也宣布「維持暫停探視」。陳其邁指出，市府每天都有專家會議討論，目前還是採取保守規定、維持暫停，希望藉此減輕醫院負擔，除非有例外情形，否則住宿式長照機構探視維持暫停。
高雄市也針對符合接種期程的65歲以上長輩及55歲以上原住民，逐戶發放通知單，6月28日起安排至社區接種站打疫苗。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。