為高官開綠燈？河南暴雷銀行突開線上匯款 民眾氣炸質疑
中國多地銀行系統近來發生危機，河南多家村鎮銀行「暴雷」已兩個多月，多家涉事銀行關閉網路交易系統，還有民眾被因為「取錢難」而聚集在中國銀行河南監管局前維權，要求要還錢。但錢還沒到手，就傳出河南開封新東方村鎮銀行被爆出，在26日時偷偷開放網路交易系統，持續15分鐘，訊息傳開後遭全網罵翻，質疑這是為高官開綠燈。不過該銀行負責人事後出面表示，是因為網路銀行權限出現異常，目前已將異常帳戶列出審查，並指出若有人領錢，也將要配合審查。
綜合中媒報導，河南多家村鎮銀行暴雷，從4月下旬開始，多家銀行突然關閉線上取款服務，導致40多萬儲戶的錢取不出來，涉案金額高達近400億元人民幣。事發之後，有不少河南民眾想要「維權」，一度還發生「健康碼」被轉成「紅碼」事件，導致民眾使無法前往河南維權，因此引發軒然大波。
但26日時開封新東方村鎮銀行突然短暫開放線上交易，有存戶出示自己的提款明細截圖，顯示已提領了約10萬元人民幣。有存戶統計，線上交易開放持續時間約為15分鐘。
短暫開放線上交易讓中國網友氣炸，有人質疑，這15分鐘究竟是為誰開通，更有人嗆「領導可以領錢，百姓不能，無法無天」、「暗地裡不知做了幾回？」還有不少存戶紛紛趕去現場，要求開封新東方村鎮銀行出面解釋。
該銀行客服工作人員稱，他們也是在存戶致電銀行之後才知道發生這種情況，具體情形尚不清楚。客服表示，由於銀行系統是由技術部門來進行維護，其他部門並不清楚，若線上系統正式開放，會在第一時間於官網或社群專頁通知。
銀行工作人員稱，發現網路銀行個別操作權限出現了異常後，隨即聯絡服務的科技公司，異常情況已經恢復。該工作人員指出，在系統異常期間有存戶進行了提領、轉帳等業務操作，接下來會對這些帳戶進行審查，若是有存戶將錢領走，也得配合調查。