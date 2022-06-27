凝聚半世紀情誼！皇翔邀大陳單元3住戶聆聽幸福樂章

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皇翔建設表示，首部曲活動以「轉角遇見愛」為主題，就是要以音樂藝術的共同感動，傳遞大陳單元3住戶們這60多年來那份濃烈的世代街坊鄰里情誼，而接下來延續大陳社區超過另一個甲子歲月的世世代代情感，將是都更後的嶄新大樓新家；此次首部曲的豐富活動，包括公益講座、主題曲與MV首播、居家裝置藝術拍照互動。
首部曲－「聽見幸福的樂章－大陳嘉年華．轉角遇見愛」，除舉辦與住戶們權益相關的公益講座「租屋停看聽」外，當天將為住戶們策劃與家相關的居家裝置藝術互動，邀大陳單元3全體住戶及周邊民眾一起同樂；值得一提的是，皇翔建設還用心的邀金曲製作人薛忠銘，為大陳單元3全體住戶創作一首專屬的主題曲－轉角而且還拍攝MV，這是建商的首次創舉與創意。
薛忠銘表示，「當初承接這個案子的時候覺得很特別，主要是幼年在眷村長大，鄰居剛好也是大陳島遷移來台的長輩，特別有種親切的感覺，因此願意貢獻懷舊的情緒與皇翔建設都更的主題曲合作；創作上．參考這次主題的內容與架構，從過去、重生與創造未來做一個軸心點出發，試著以微風吹拂樹葉種子散落土地，人們與自然共生構築新固體，將生命繼續延續為重點做創意發想」。
皇翔建設董事長廖年吉指出，「以誠允諾、力求更好」，一直是皇翔建設信守的企業精神，此次大陳單元3公辦都更建案，除用心在建築美學與安全上追求卓越外，皇翔建設更重視與全體住戶們的互動與溝通；所以率業界之先企劃舉辦「人．家．生活 －故事6部曲系列活動」與住戶們對話與交流，也讓住戶們對未來新家的完全瞭解與美好期待。
廖年吉說，有別於以往的都更建案，永和大陳社區單元3公辦都更案更具歷史意義及豐富的故事性，皇翔建設在硬調的營建過程中，帶入有溫度的軟調人文情感元素，以《用故事蓋房子》為主軸推出音樂會、惜別晚會等系列活動及攸關住戶的多場次公益講座，凝聚單元3住戶居民們超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們未來即將實現的美麗新住家。