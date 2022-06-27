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凝聚半世紀情誼！皇翔邀大陳單元3住戶聆聽幸福樂章

▲皇翔建設-新北市大陳單元3公辦都更系列活動-「轉角遇見愛」首部曲7月9日邀住戶一起來聽。(圖/皇翔建設提供)
▲皇翔建設-新北市大陳單元3公辦都更系列活動-「轉角遇見愛」首部曲7月9日邀住戶一起來聽。(圖/皇翔建設提供)

生活中心/綜合報導

2022-06-27 18:36:11

皇翔建設股份有限公司去年獲得擔任新北市住宅及都市更新中心實施者推動之「新北市永和新生地(大陳地區)更新單元3都市更新案」後，目前依計劃順利推動進程，並已順利完成住戶選屋。

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力拚年底動工同時．皇翔建設將於7月9日的下午，在永平高中體育館為單元3的住戶及鄰里鄉親，舉辦「人．家．生活 －故事6部曲系列活動」的首部曲－「聽見幸福的樂章-大陳嘉年華．轉角遇見愛」，攜手新北市政府在都更案的期間，融合大陳住戶們美好回憶與對於未來生活的全新期待：皇翔建設可說是創業界之先，用心及用創意用故事蓋房子！

皇翔建設表示，首部曲活動以「轉角遇見愛」為主題，就是要以音樂藝術的共同感動，傳遞大陳單元3住戶們這60多年來那份濃烈的世代街坊鄰里情誼，而接下來延續大陳社區超過另一個甲子歲月的世世代代情感，將是都更後的嶄新大樓新家；此次首部曲的豐富活動，包括公益講座、主題曲與MV首播、居家裝置藝術拍照互動。

首部曲－「聽見幸福的樂章－大陳嘉年華．轉角遇見愛」，除舉辦與住戶們權益相關的公益講座「租屋停看聽」外，當天將為住戶們策劃與家相關的居家裝置藝術互動，邀大陳單元3全體住戶及周邊民眾一起同樂；值得一提的是，皇翔建設還用心的邀金曲製作人薛忠銘，為大陳單元3全體住戶創作一首專屬的主題曲－轉角而且還拍攝MV，這是建商的首次創舉與創意。

薛忠銘表示，「當初承接這個案子的時候覺得很特別，主要是幼年在眷村長大，鄰居剛好也是大陳島遷移來台的長輩，特別有種親切的感覺，因此願意貢獻懷舊的情緒與皇翔建設都更的主題曲合作；創作上．參考這次主題的內容與架構，從過去、重生與創造未來做一個軸心點出發，試著以微風吹拂樹葉種子散落土地，人們與自然共生構築新固體，將生命繼續延續為重點做創意發想」。

皇翔建設董事長廖年吉指出，「以誠允諾、力求更好」，一直是皇翔建設信守的企業精神，此次大陳單元3公辦都更建案，除用心在建築美學與安全上追求卓越外，皇翔建設更重視與全體住戶們的互動與溝通；所以率業界之先企劃舉辦「人．家．生活 －故事6部曲系列活動」與住戶們對話與交流，也讓住戶們對未來新家的完全瞭解與美好期待。

廖年吉說，有別於以往的都更建案，永和大陳社區單元3公辦都更案更具歷史意義及豐富的故事性，皇翔建設在硬調的營建過程中，帶入有溫度的軟調人文情感元素，以《用故事蓋房子》為主軸推出音樂會、惜別晚會等系列活動及攸關住戶的多場次公益講座，凝聚單元3住戶居民們超過半世紀的濃濃情誼，並引領住戶們建構一個屬於他們未來即將實現的美麗新住家。

▲皇翔建設-新北市大陳單元3公辦都更系列活動-「轉角遇見愛」首部曲7月9日邀住戶一起來聽。(圖/皇翔建設提供)
▲建商好創意!皇翔建設為新北市大陳單元3公辦都更住戶創作一首專屬主題曲-轉角永遠陪伴。(圖/皇翔建設提供)

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