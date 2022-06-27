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姊姊成《原子》萬人迷　林佳辰爆氣發言被消音

▲林佳辰有「鶯歌在地偶像」之稱，姊姊也是可愛正妹。（圖／記者葉政勳攝）
▲林佳辰有「鶯歌在地偶像」之稱，姊姊也是可愛正妹。（圖／記者葉政勳攝）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-27 17:47:412022-06-27 18:04:49

最強男團選秀節目《原子少年》暴紅，不只選手們備受矚目，連選秀的家人都意外成焦點？被封為「鶯歌在地偶像」的林佳辰，有個美麗可愛的姊姊，常為弟弟加油打氣，少年們玩起團綜遊戲時，竟然放話要追林佳辰的姊姊，還是曹家齊、唐立杰、陳峻廷3人抱團一起追，讓向來是可愛風格的「Ending妖精」忍不住爆氣發言，全場笑翻了！

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▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊要求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
▲《原子少年》團綜挑戰說服遊戲，曹家齊要求林佳辰的姊姊，希望獲得他的支持。（圖／《原子少年》YouTube）
《原子少年》第8集官方影片片尾彩蛋，邀集曹家齊、唐立杰、陳峻廷、黃莑茗、Nelson挑戰說服遊戲，能最快時間完成任務的選手，可以帶走獎金。曹家齊和林佳辰曾在「喜歡音樂」培訓3年多，關係非常熟稔，不過林姐姐在比賽最支持的卻是土星的呂植宇，曹家齊挑戰追求林佳辰姊姊，並獲得好兄弟的支持，這個艱難的任務，可以說是恥度超大！

▲曹家齊、陳峻廷放話要追林佳辰的姊姊，讓他通話忍不住爆氣。（圖／《原子少年》YouTube）
▲曹家齊、陳峻廷放話要追林佳辰的姊姊，讓他通話忍不住爆氣。（圖／《原子少年》YouTube）
結果，林佳辰聽到這個要求，先是脫口「屁啦」，又冷靜下來說「我姊很挑喔，你可能要先審視一下你自己」，表態會詢問姊姊的意願，「我只是一個你們溝通的橋樑，我不會干涉你們的決定」，結果惡作劇再升級，連陳峻廷、唐立杰都吐露心聲要追求同一人，讓林佳辰不淡定了，強調不保證會約成功，但會詢問姊姊意願，還說要創立一個群組，讓他們自己去喬，最後爆氣發言「你們兩個，我XXX的」，讓憋笑很久的選手們瞬間笑翻，這句俏皮話事後被消音處理。

▲黃莑茗（右二）要求加入亞特蘭提斯，讓李哲言緊急號召團員求救。（圖／《原子少年》YouTube）
▲黃莑茗（右二）要求加入亞特蘭提斯，讓李哲言緊急號召團員求救。（圖／《原子少年》YouTube）
不只林佳辰被鬧，黃莑茗也被要求致電李哲言，自誇吉他彈得可圈可點、又是年輕新血，要求加入「亞特蘭提斯」，讓李哲言內心直呼不妙，趕緊在通訊軟體群組詢問眾人意見，黃莑茗再度CALL IN解釋，只是團綜遊戲，才讓李哲言鬆了一口氣。

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