台灣插畫巡迴展覽啟動！8位插畫家遠征義大利藝術節

文化部駐義大利代表處文化組與米蘭NOI Altri文化協會共同策劃辦理「台灣插畫家作品行動巡迴展覽計畫」（TATO），自6月25日起至11月20日赴維琴察插畫展、杜林視覺設計展、波隆那水果插畫節及米蘭書展等4處展出，8位台灣插畫家共25件作品在義大利巡迴發光、推廣台灣文化。
文化部今（27）日指出，參與本次展出作品的8位台灣插畫家，包括2021年以《HOME》獲得波隆那童書展「拉加茲獎－故事類」首獎的林廉恩；2022、2021年連2年入選波隆那插畫展的黃一文和張筱琦；2度入圍法國安古蘭國際漫畫節新秀獎的陳沛珛；曾獲英國V&A Illustration Award與美國3X3 Illustration Show的陳姝里；2021年入圍義大利波隆那插畫展且出版多本童書繪本的薛慧瑩；2017年入圍英國插畫協會（AOI）「世界插畫獎」的奇亞子，以及2020年入選美國3x3當代插畫獎的謝沛芬。
本次巡迴展自NOI書店出發，以「日常生活」為主題，透過繪圖創作視角廣泛延伸到台灣多元文化與生活樣貌，8位台灣新銳插畫家筆觸中展現溫暖包容的文化形象，從波隆那兒童書展延伸概念，結合義大利著名展覽品牌聯合行銷，再以行動展車至義大利各地旅行近2,000公里，傳遞正向美好的台灣文化意象。
米蘭NOI Altri文化協會會長Andrea Angeli表示，主視覺「TATO」為Taiwan on Tour的簡寫，這個字在義大利文是可愛小男孩，象徵勿忘初心、勇於冒險的意思。
文化部表示，本次邀請插畫家陳姝里擔任車廂視覺意象設計師，重新改造1979年義大利飛雅特FIAT238經典款復古麵包車，裝載台灣插畫作品、原創文具及文創小物，藉此吸引義大利民眾對台灣插畫、出版品的關注，推廣台灣視覺藝術文化。
赴米蘭主持開幕式的駐義大利代表處大使李新穎表示，義大利為文化大國，設計創作實力一向引領潮流，在全國各地舉辦各式圖像插畫與設計藝術展覽。本次巡迴展車車體以藍白紅三色彩繪，正好與台灣國旗色彩相同，也正象徵台義交流巧妙融合的示範，藉此宣揚我國豐富文化內容及優秀的圖像設計品牌形象，展現半導體及科技以外的堅韌軟實力。