《蠟筆小新》推出30年爆震撼消息！小新媽媽「不是美冴」
日本知名動畫《蠟筆小新》今年邁入第30個年頭，同時推出第30部電影作品《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》，片中將解開「野原新之助」的身世之謎。該作故事敘述原本小新和家人一起過著刺激又和平的日常，某天一名自稱「屁祖隱千代女」的女性造訪野原家，還帶來爆炸性的消息，她說自己才是新之助真正的母親，她身旁還帶著名叫「珍藏」的5歲少年。
當晚，千代女與珍藏留宿野原家，卻遭忍者軍團襲擊，才爆出「千代女」的真實身分，是一名從忍者村逃脫的女忍者，忍者軍團追捕她的同時，認為小新就是千代女的兒子，兩人一起被抓走。忍者村裡，屁祖隱家以代代相傳的「幽靈之術」守護著封印地球能量的「地球肚臍」，假如地球肚臍的能量外洩，地球就會枯萎並停止自轉，全世界再也無法迎接明天的到來，忍者村此時正面臨著這個重大危機。
總是用活潑夾帶感動，讓觀眾莞爾一笑的蠟筆小新，為了打造出具有30週年涵義的故事，邀請導演「橋本昌和」將重點重新聚焦在主角「小新」上，導演分享這次主題「忍者」，是為了嚴守祕密過著隱蔽生活的人們，正好與觀眾印象中自由奔放的小新形成強烈對比，透過小新傻氣、任性、可靠又溫柔的魅力，忍者村的人們將逐漸受到影響，故事中也將有四面八方來的手裡劍、炸裂的忍術，受到考驗的野原一家人，甚至關乎地球存亡的危機，導演請觀眾好好期待小新異想天開的忍術，觀賞這次的電影。
電影中，「屁祖隱千代女」是由前AKB48成員「川榮李奈」擔任配音，川榮李奈表示從小就看小新的動畫，因此了解到家庭的溫暖是多麼重要，這次她接演的角色是一位帥氣的女忍者，同時也是一位可靠的母親，並擁有女性可愛的一面，能夠演出這麼有魅力的角色感到開心，她會盡全力詮釋，也希望觀眾們期待她的表現。《蠟筆小新：幽靈忍者珍風傳》中日文版於8月5日在台上映。