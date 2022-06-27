你是真的中暑嗎？ 急診醫師教你辨識4種熱傷害分辨「真假中暑」

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分辨4種熱傷害翁梓華指出，所謂熱傷害（Heat Injury）廣泛指熱對人體造成的傷害，主要因為人體對散熱的調控失敗，導致熱量積蓄，進而對身體造成傷害。常見的4種熱傷害包括：
1． 熱暈厥（Heat Syncope）:
這就是民眾誤以為的「假中暑」，患者可能因長時間站立、運動，同時天氣太熱，使周邊血管擴張，導致回流到大腦的供血量不足，造成暫時性意識喪失，普遍只要稍微散熱就能恢復。
2． 熱痙攣（Heat Cramp）：
主要是在天氣熱的時候運動，因水分與電解質流失過多，導致電解質不平衡而產生類似抽筋的現象，通常補充足夠的水分與電解質後就會緩解。
3． 熱衰竭（Heat Exhaustion）:
因未即時補充水份與電解質所致，體溫會上升但不高於40度，可能伴隨肌肉抽筋、噁心、嘔吐、頭痛等現象。
4． 熱休克（中暑）（Heat Shock）：
因熱衰竭未及時處理，導致身體已失去控制體溫的能力，除了體溫上升超過40度，也出現神經學症狀如譫妄、走路不穩、昏迷、癲癇，甚至會「無汗」（Anhidrosis），死亡率可高達63%！
對於熱暈厥或熱痙攣的急診，醫師一般會給予支持性的療法，初步照護後病患的症狀若有改善，就可以回家。如果是熱衰竭或熱中暑，醫師則會先為患者降溫，像是讓病人吹電風扇、泡冰水、甚至是直接把冰塊倒在他身上（鼠蹊部、腋下、頸部），儘量在一個小時之內讓體溫降到39度以下。
在此提醒民眾，進行戶外活動時務必注意防曬和避暑，並適時補充水分和電解質，以避免熱傷害找上門。
本文經急診科醫師翁梓華臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導
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