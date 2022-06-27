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你是真的中暑嗎？ 急診醫師教你辨識4種熱傷害分辨「真假中暑」

你是真的中暑嗎？ 急診醫師教你辨識4種熱傷害分辨「真假中暑」
你是真的中暑嗎？ 急診醫師教你辨識4種熱傷害分辨「真假中暑」

每日健康-每日都做得到的健康

2022-06-27 18:00:43

隨著氣溫持續飆高，急診室裡的中暑患者也日益增加，但事實上有很多人都無法區分「中暑」和「熱到」之間的差別，急診科醫師翁梓華更在臉書粉專《急診柯南翁梓華醫師》發文指出，經常有民眾跑來急診說自己中暑了，但查看患者進來急診檢傷時所測量的體溫，就會發現原來只是虛驚一場。 

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翁醫師表示，台灣處於熱帶與亞熱帶的交界，烈日當頭，民眾不僅容易曬傷，也會造成「熱傷害」。熱傷害是指身體在酷熱環境下，無法維持正常體溫而產生不適的症狀。因此每當夏季來臨或秋老虎發威之時，新聞媒體常會報導有人因中暑而送醫治療。但其實醫學上所定義的中暑，死亡率可能超過一半！

 

分辨4種熱傷害

翁梓華指出，所謂熱傷害（Heat Injury）廣泛指熱對人體造成的傷害，主要因為人體對散熱的調控失敗，導致熱量積蓄，進而對身體造成傷害。常見的4種熱傷害包括：

1．       熱暈厥（Heat Syncope）:

這就是民眾誤以為的「假中暑」，患者可能因長時間站立、運動，同時天氣太熱，使周邊血管擴張，導致回流到大腦的供血量不足，造成暫時性意識喪失，普遍只要稍微散熱就能恢復。

2．       熱痙攣（Heat Cramp）： 

主要是在天氣熱的時候運動，因水分與電解質流失過多，導致電解質不平衡而產生類似抽筋的現象，通常補充足夠的水分與電解質後就會緩解。

3．       熱衰竭（Heat Exhaustion）:

因未即時補充水份與電解質所致，體溫會上升但不高於40度，可能伴隨肌肉抽筋、噁心、嘔吐、頭痛等現象。

4．       熱休克（中暑）（Heat Shock）：

因熱衰竭未及時處理，導致身體已失去控制體溫的能力，除了體溫上升超過40度，也出現神經學症狀如譫妄、走路不穩、昏迷、癲癇，甚至會「無汗」（Anhidrosis），死亡率可高達63%！

 

翁梓華 授權提供
翁梓華 授權提供
對於熱暈厥或熱痙攣的急診，醫師一般會給予支持性的療法，初步照護後病患的症狀若有改善，就可以回家。如果是熱衰竭或熱中暑，醫師則會先為患者降溫，像是讓病人吹電風扇、泡冰水、甚至是直接把冰塊倒在他身上（鼠蹊部、腋下、頸部），儘量在一個小時之內讓體溫降到39度以下。

在此提醒民眾，進行戶外活動時務必注意防曬和避暑，並適時補充水分和電解質，以避免熱傷害找上門。

 

本文經急診科醫師翁梓華臉書粉專《急診柯南．翁梓華醫師》授權報導

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