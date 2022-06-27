漢子變騙子？侯友宜聲望崩 綠：繼續施壓媒體恐跌跌不休
新北2歲男童恩恩染疫病逝，新北市長侯友宜與新北市政府相關局處的處理態度持續引發譁然。台灣新政協會今（27）日上午公布最新民調顯示，64.4%的新北市民認為恩恩有延誤就醫，且有44.1%新北市民不滿意侯友宜的處理態度，更有29.6%民眾坦言對侯友宜信任感變少。民進黨新北市議員戴瑋姍表示，此事已讓侯友宜從「漢子」變成「騙子」，與其施壓媒體，花錢公關包裝，不如回應民意、啟動調查、真誠道歉，才是挽回民心的最好作法。
戴瑋姍表示，恩恩案從5月27日，恩恩爸依法向政府索取資料，想了解到真相，到今天已經一個月。一個月以來，侯市府的表現就如今天公布的民調，民眾不信任增加，市府處理死當。
戴瑋姍表示，除了台灣新政協會今天公布的恩恩事件民調，另外根據美麗島電子島發布的民調，對於可能參加2024年大選的政治人物信任度，和四月相比，其他可能參加24年大選的政治人物信任都略增，只有侯友宜的信任感是下跌，而且是大跌了7.5%。
戴瑋姍說，短時間信任感大跌，可見民眾對侯有多不滿，會有這樣的變動，推測是受恩恩案的影響，那為什麼會有這樣的變化？因為公道在人民。
戴瑋姍表示，這一個月來，侯市府各種造假、欺騙，連血氧數值都可以謊稱是恩恩媽提供，一連串回應荒謬至極，可說是侯友宜從政以來最大危機。
戴瑋姍呼籲侯友宜，「你一天不公布完整錄音檔、不啟動行政調查、不還原真相，民調還會跌跌不休。與其施壓媒體，花錢公關包裝，不如回應民意、啟動調查、真誠道歉，才是挽回民心的最好作法」。