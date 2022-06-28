誰是網友心目中的金曲歌后！她殺出重圍奪冠

第33屆金曲獎將在7月2日於高雄巨蛋登場，叩關本屆金曲歌后的有Karencici、詹雯婷、蔡健雅、以莉高露、魏如萱、袁婭維，《NOWnews 今日新聞》針對網友進行為期7天的民調，選出網友心目中的金曲歌后。
以專輯《Faye詹雯婷 在雲彩上跳舞 嘰嘰喳喳》入圍「最佳華語女歌手」的詹雯婷，以44.8的比率成為大部分網友心目中的歌后，除了叩關歌后外，她還入圍了最佳華語專輯、年度專輯與最佳單曲製作人。在歷經低潮的4年後，她重新出發帶著專輯回歸，將心裡所感化成音樂能量，讓許多聽過歌曲的人都能夠有所共鳴。不過她於日前宣布自己確診，所以無法到金曲獎現場參與盛事。
緊接在詹雯婷之後的是Karencici，她以33.4的比率位居網友心目中的歌后第二名，才推出第二張專輯《99% Angel》，就讓她成為歌后的搶奪者之一，在出道時，就受封「最強新人」、「奇嗓少女」、「音色流氓」等，去年還與王嘉爾、J.Sheon和ICE組成限時團體「PANTHEPACK」，受到外界強烈注目。
再來是魏如萱，她以專輯《HAVE A NICE DAY》入圍7項大獎，包括最佳華語女歌手、最佳年度專輯、最佳華語專輯、年度歌曲等，魏如萱在歌壇奮鬥多年，直到在金曲31才拿下歌后，如今再次搶歌后，她透露：「心境上，得失心不像年輕的時候很重。」未來也想一直參與金曲獎。
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