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房市／年輕人喜新厭舊？新北「這區」8年級生愛買老屋

▲永和區多中古公寓，加上在地人通常不願搬離，即使是年輕購屋族，接受老屋比率也較其他區域高。（圖／NOWnews資料照片）
▲永和區多中古公寓，加上在地人通常不願搬離，即使是年輕購屋族，接受老屋比率也較其他區域高。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-28 08:30:00

金融聯徵中心資料顯示，去(2021)年新北市30歲以下的8年級生購屋申貸件數共有5469件，其中有4分之1都是購買屋齡比自己還要老（屋齡30年以上）的房子；進一步分析，各主要行政區之中，以永和區的8年級購屋族購買老屋比例最高，約占6成。年輕人未必「喜新厭舊」，專家分析，講究生活機能、喜歡住在熟悉的生活圈，就有可能妥協購買屋齡偏高的中古屋。

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資料顯示，去年新北市20至30歲購屋族申辦房貸件數5469件，其購買屋齡30年以上的件數有1379件，占比約25%，平均核貸成數7成4，貸款利率1.48%；若進一步分析8年級購屋族在各行政區買比自己老的房子之占比，以永和區近6成最高，其他包括蘆洲、三重、板橋、中和等，也都有4至5成左右，至於比例最低的三個行政區，則分別是林口3%、五股6%、淡水10%。

一般認為，年輕購屋族喜歡屋齡較新的房子，但信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，除了供給量外，許多年輕人仍會為了新北市第一圈較好的生活機能，或是想留在原本的居住地，加上預算考量，因而妥協購買老屋。

信義房屋永和竹林店店長鍾政信進一步說明，以永和來說，由於發展較早，區域內房屋的供給量本就以屋齡偏高的中古屋居多，無論什麼年齡層在此購屋，選擇老屋的機會本就比其他區域來得高；其次，永和許多年輕購屋族都是在地人，「離不開永和」，在長輩支持下，選擇就近買家裡附近的公寓或中古屋；第三，也有不少人是在中正區一帶求學、工作，租屋在一橋之隔的中永和，若有購屋需求時，也較能接受當地屋齡偏高的房子。

但鍾政信也觀察到一些特殊現象，雖然年輕購屋族「妥協」購買比自己老的房子，但以公寓來說，通常較不會考慮4、5樓的產品，多是認為「已經買老公寓，不想再爬樓梯」；再者，永和的屋主通常釋出意願不高，許多人都是繼承房子後才會拿出來出售，所以即便是老屋，也常見供不應求的情況。

鍾政信表示，目前永和近捷運站的公寓，低樓層單價約落在50至55萬之間，如越往中和、離捷運站較遠，單價會略下降；但要注意的是，因屬於屋齡較高的物件，買房時要先預留每坪約3至5萬的裝潢整理費用。

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