房市／升息利率若破2% 5成6購屋族信心動搖：恐暫緩買房
經歷長期的低利環境後，今年資金面由寬鬆轉向緊縮，今(2022)年累計房貸利率已經升息0.375%，房貸利率將重回1.7%以上，並創下6年新高，信義房屋針對網友進行網路調查，央行若連續升息，房貸利率達2%以上時，有37%受訪者認為會受影響，降低購屋預算，另外，19%則認為影響顯著，暫緩購屋打算。從調查結果顯示，未來若連續性升息，有56%的受訪者信心面上會有明顯影響。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，國人從2009年金融海嘯後，已經太習慣資金寬鬆的環境，長時間的房貸利率都在2%以下，甚至出現1.4%以下的超低率環境，除了超低利率環境外，同時間又搭配上30年期的房貸，都會有利息很便宜、晚點還才划算的錯覺，一旦面臨資金環境反轉，雖然短期內利息不會增加多少，但心理卻已經出現未來利率恐怕升升不息的壓力。
信義房屋從6月17到24日，針對信義房屋官網的網路使用者進行調查，並回收1099份樣本資料，調查結果顯示，若未來央行利率升息到2%以上，僅有38%的受訪者認為不受影響，有需要就購屋，37%則認為有影響，會降低購屋預算，19%則認為影響顯著，暫緩購屋打算，6%則認為不清楚。若從調查結果顯示，面對今年這波的升息循環，相對多數的潛在購屋人，心理上的確會受到影響。
根據央行公布的五大銀行新承做房貸統計，上一次房貸利率超過1.7%，已經是2016年6月，這次央行升息半碼，房貸利率將重回到1.7%以上，房貸利率創下近6年以來的新高，若是下半年兩季各升息半碼，則房貸利率就會相當接近2%，而上一次利率2%已經是金融海嘯當時的事情。
曾敬德指出，雖然升息讓購屋人感到謹慎，但心態上會趨於保守的主因，恐怕還是房價位居歷史高檔，台股今年波段大幅修正，資金行情告終，加上未來全球景氣恐怕衰退的綜合因素，實際上因升息房貸支出增加而買不起房的，這樣的族群應該還是相對有限。