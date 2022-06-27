行政院人權處揭牌　強化人權及轉型正義推動工作

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羅秉成致詞時表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，惟為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一，希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。
此外，羅秉成也說，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃等事宜，為人權處未來重要推動工作項目。
對於轉型正義業務，羅秉成表示，過去台灣歷經幾十年威權統治造成的傷害以及累積的不義，對社會傷害甚深，解嚴後多年才在總統蔡英文任內落實轉型正義相關作為，包括推動《促進轉型正義條例》立法，到成立促進轉型正義委員會，在在都顯示政府對轉型正義工作的重視。
羅秉成說，在促轉會提交任務總結報告，依法結束任務後，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。
羅秉成強調，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡英文和蘇貞昌都願意承擔這個歷史任務。羅秉成亦期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。