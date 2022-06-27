團結抗衡一帶一路！G7宣布籌6千億美元注入全球建設計畫

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白宮發表聲明表示，從現在到2027年為止，將透過撥款、聯邦融資和私部門投資爭取到6000億美元資金，這些在發展中國家的基礎建設範圍將涵蓋公共衛生、氣候與能源安全、數位通訊網絡，以及性別平等領域；其中美國將貢獻2千億美元（約新台幣5.9兆元），拜登表示這項投資計畫將給發展中國家一個「更好的選擇」，而非過去單方面援助或「做慈善」，不論是發展中國家或已發展國家都將共享刺激經濟、促進民主的益處，也讓深陷債務陷阱的國家看見和民主國家合作的優點。
與會官員表示，中國「一帶一路」採用強硬手段迫使發展中國家陷入債務困機行之有年，他們也發現對中國來說，真正有興趣的是在海外建立經濟與地緣戰略立足點，並非幫助該國發展，G7則是計畫對各國經濟與人口產生持久性影響的投資；歐盟執委會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則表示，歐洲亦將投資3千億歐元（約新台幣9.41兆元）加入這項計畫，也形容這是民主國家團結站在一起的表率。
此外，白宮發布清單中亦提及PGII數項指標性投資，例如美國國際開發金融公司（DFC）將與G7、歐盟合作，撥出33億美元（約新台幣980億元）的科技援助金給西非國家塞內加爾的達卡巴斯德研究所（Institut Pasteur de Dakar），打造新冠疫苗工廠；美國商務部與美國進出口銀行（EXIM）也會與中非國家安哥拉政府簽訂20億美元（約新台幣594億元）的太陽能合作案。
根據美國威廉與瑪麗學院（College of William and Mary）去年公布的數據，在援助金額方面，中國近20年內提供了高達8430億美元金額的貸款，普遍用在全球165個發展中國家的一帶一路資金，這些高額貸款總共建立了1萬3427個基礎建設，其中不少小國無法負擔如此巨大卻並未營利的建設，如肯亞、寮國、斯里蘭卡等國家如今只能深陷債務泥沼。