周杰倫與昆凌3女兒彌月禮是「它」 野餐必吃新甜點Top 3
▲今夏野餐必吃新甜點Top 3！天王周杰倫與昆凌3女兒的彌月禮是來自東京「YOKU MOKU」雪茄蛋捲；王策冠軍咖啡最新聯名「creammm.t」三溫糖蝴蝶酥；「Aunt Stella詩特莉」x YUYU ACTIVE美式服飾打造可愛野餐組。（圖／翻攝自昆凌IG）
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▲今夏野餐必吃新甜點Top 3！天王周杰倫與昆凌3女兒的彌月禮是來自東京「YOKU MOKU」雪茄蛋捲；王策冠軍咖啡最新聯名「creammm.t」三溫糖蝴蝶酥；「Aunt Stella詩特莉」x YUYU ACTIVE美式服飾打造可愛野餐組。（圖／翻攝自昆凌IG）
今夏野餐必吃新甜點Top 3曝光！天王周杰倫與昆凌3女兒的彌月禮，原來是來自東京頂級甜點餅乾品牌「YOKU MOKU」的雪茄蛋捲；王策冠軍咖啡最新聯名「creammm.t」三溫糖蝴蝶酥；「Aunt Stella詩特莉」驚喜聯名YUYU ACTIVE美式服飾，打造美食、配件及拍照道具一應俱全的可愛野餐組。
2017年成為台灣第一位勇奪世界咖啡沖煮大賽（World Brewers Cup，WBrC）冠軍的王策，開設的VWI by CHADWANG咖啡館成為質感黑金的象徵，與業界職人、珠寶、與手搖飲等豐富品牌的跨界合作，更兼具時髦與實力。今夏最新與人文藝術甜點 creammm.t 聯名，打造「蝴蝶酥咖啡濾泡包禮盒」，於7/10前造訪VWI by CHADWANG門市選用任一款咖啡，現場便提供一份三溫糖蝴蝶酥免費品嚐。 綻放雙翅的造型有如棕櫚樹葉而得名的「蝴蝶酥（法文Palmier）」，是法式經典的「Petits Fours」，意指只要一兩口就能吃完的花色小甜點。「creammm.t」創辦人暨主廚Hanne表示「蝴蝶酥的成份只有麵粉、奶油、糖、鹽、 水，但製作流程卻是不斷地重複及等待」，尤其「烤焙」階段若烘烤得不夠透，吃起來奶味會偏重，糖的焦化程度稍微過頭，便又容易產生苦味。如此輕易完食的小點卻有著煞費心思的美味關鍵，難怪令人愛不釋口。 ▲ creammm.t 唯一常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」。（圖／creammm. t 提供） 三溫糖經過多重淬鍊加熱與結晶處理後，相較於一般二砂糖，雜質減少、整體風味更加乾淨柔順，其甜味能烘托出法國奶油與小麥麵粉的香氣，始成該品牌唯一的常溫甜點「三溫糖蝴蝶酥」。 ▲creammm.t x VWI by CHADWANG聯名「蝴蝶酥咖啡濾泡包」禮盒NT$490元。（圖／creammm. t 提供） 與冠軍咖啡師王策的VWI by CHADWANG聯名合作，特選淡雅檸檬清香的水洗處理豆、香氣層次豐富的日曬豆、及特選不同處理法拼配的酸甜平衡醇厚配方，讓三款風味調性不同的咖啡豆陪伴享受 creammm.t 蝴蝶酥的美好午後時光。 ▲creammm.t 細心設計食用專屬的防油紙袋，讓品嚐時多一層防護。 （圖／creammm. t 提供）
除了聯名禮盒，民眾還可於7/10前造訪VWI by CHADWANG門市，只要選用任一款咖啡，現場便提供一份三溫糖蝴蝶酥免費品嚐。
東京頂級甜點餅乾品牌「YOKU MOKU」來台邁入二十年，以自然濃郁香氣與輕柔綿密口感大受歡迎的經典雪茄蛋捲而聞名，今年更成為天王周杰倫與昆凌3女兒的彌月禮。品牌特別再引進日本熱銷「巧克力雪茄蛋捲」，讓饕客們不用再等代購。
延續2021生乳捲預購熱潮，品牌也引進全新「皇家奶茶口味」南青山生乳捲，搶先品嚐日本獨有的清甜鮮奶油，融合濃醇奶茶香氣的迷人滋味。還有季節限定口味Biscuit「蜂蜜檸檬餅乾棒」，香甜蜂蜜搭配清新檸檬香氣，很適合野餐享用。 ▲YOKU MOKU巧克力雪茄蛋捲，8入售價480元、3包優惠價1,400元；18入售價1,120元、兩盒優惠價2,140元。（圖／YOKU MOKU提供） 美式手工餅乾「Aunt Stella詩特莉」也突破以往，首度驚喜與美式服飾「YUYU ACTIVE」聯名合作，打造「Love at First Bite聯名野餐組」，採用詩特莉形象小天使愛神邱比特為主題，搭配「Love at First Bite第一口就愛上」的標語，除了經典餅乾以外，更特別加入採用美國進口藍莓果乾搭配藍莓果粒醬烘烤而成的季節限定餅乾，以及融入富含嚼勁的黑加崙葡萄乾的小藍莓葡萄餅乾，還有獨家研發兩款使用天然紅麴呈現少女桃粉色的心形餅乾，搭配小天使臉與邱比特箭圖樣壓紋。 ▲南青山生乳捲「皇家奶茶口味」售價990元； 奶茶口味生乳捲＋原味生乳捲，限量優惠價1,880元。（圖／YOKU MOKU提供） 野餐組設計包括經典手工餅乾禮盒、氣泡水、帆布袋、小天使印花布標等，滿額再送獨家設計野餐墊，美食、配件、及拍照道具一應俱全，限時販售至6/30，野餐就帶這一組成為全場視覺焦點。於Aunt Stella官網下訂可享免運優惠；YUYU官網則額外獨家上架聯名款T-Shirt。 ▲Aunt Stella詩特莉 x YUYU ACTIVE跨界合作「Love at First Bite 聯名野餐組」，限量共1,000組，售完即止。（圖／詩特莉提供） ▲「Love at First Bite聯名野餐組」內含聯名氣泡水、特殊款餅乾等，清爽又消暑。（圖／詩特莉提供）