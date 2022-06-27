電價7月起調漲！民進黨：馬英九任內2度調漲衝擊更大

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周江杰指出，受到俄烏戰爭等因素影響，燃煤價格成長290%、天然氣價格成長102%，今年各主要國家皆已大幅度調整電費，如美國調漲12.9%、日營的東京電力公司調漲約32.6%、中國漲足上限20%，南韓與新加坡分別調漲5%與23%，澳洲的電價更是直接翻倍，各國都因應國際情勢進行調整。
周江杰指出，民進黨執政六年以來，這次是首度調漲電價，顧及民生需求與物價，漲幅相對較低，相較於馬英九政府任內兩次調整電價，且連同民生用電也大幅調漲，衝擊人民生活更大。
周江杰進一步說，近年來台灣的經濟成長良好，外銷訂單持續增加，企業界多半也表示可以承受適度的漲幅，這是民進黨相對於過去馬政府在經濟低迷下還要調漲電費的最大差距，目前檯面上許多的企業經營者，例如台塑集團、台泥、和碩、環球晶圓、遠東集團，皆願合理負擔用電成本。
此外，針對國民黨人士稱「因為廢核才導致電價調漲」、「廢核造成台灣缺電」，周江杰表示，世界許多有使用核電的主要國家，例如英國、法國、中國、日本，他們的電價都明顯高於台灣，今年也有多個國家調整電價，核能多寡與電價高低並無直接關係，國民黨政府任內沒有積極的能源開發，也疏於維護電網，把希望單押在蓋不好又動不了的核四，才是拖垮台灣電力供應的錯誤政策。
行政院發言人羅秉成表示，由於受COVID-19疫情以及俄烏戰爭等因素的影響，國際油品、燃煤與天然氣等燃料成本皆大幅增加，燃煤價格甚至較去年同期呈現倍數成長，包括日本、新加坡、印度、美國、德國、澳洲等國家皆陸續調漲電價的趨勢。
羅秉成指出，經濟部電價費率審議臨時會在評估供電永續、鼓勵節能，以及能源轉型等多方因素後，決議小商家、小工廠等低壓用電戶及高中以下學校、農漁業、食品業、百貨業、餐飲業、電影院、健身房等（特）高壓用戶，以及用電在每月1000度以下之1272萬戶住宅用戶（約佔97%用戶）等用電，皆維持原電費不調漲，而只調漲住宅用電超過1000度之部分電價、高壓及特高壓用電大戶之電價，以兼顧民生物價的穩定性及用電成本的合理性，針對此項會議決議，政院予以尊重。