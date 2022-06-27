柯志恩訪問稱不蓋愛情摩天輪　基進：切割韓國瑜

國民黨智庫執行長柯志恩預計將被徵召提名，代表國民黨參選高雄市長，她今天在網路節目上指出「愛情摩天輪這個東西絕對不會有」，台灣基進三民區市議員參選人張博洋認為，她未被正式提名，先急著跟韓國瑜切割，是打預防針明哲保身，鳳山區市議員參選人李雨蓁則認為，從柯的回應來看，參選的內心深處其實是百般無奈。
張博洋表示，感謝柯志恩認證，又老又窮的說法是多麽傷害高雄人，愛情摩天輪又是一個多麽愚蠢的笑話，高雄人當年罷韓絕對是理所當然，急著跟韓國瑜切割，顯見柯志恩認為高雄是不會贏的選區，又是心不甘情不願奉命參選，選輸不打緊，還要為韓國瑜的荒謬的政見背書，打壞自己的名聲、得不償失，奉勸柯志恩，有勇氣一點，打一場檢討韓國瑜的選戰，讓高雄人看一下願意面對當年錯誤的提名跟政策的誠意。
台灣基進鳳山區市議員參選人李雨蓁則指出，柯志恩提到，黨主席朱立倫第一次告知她要思考高雄市長選舉，她第一時間向朱翻白眼還反問「爲什麼是我？」她還笑說，想學高雄市前副市長葉匡時，以老公不答應拒絕，很顯然柯志恩並沒有打算用心對待高雄。
李雨蓁認為，愛情摩天輪不是問題，問題是韓國瑜提出時，沒考量到愛河的土質、整體周邊環境，沒考量到成本，也沒與高雄產業發展有整體規劃，韓國瑜最大的問題在於，「沒有心想了解高雄，自然提出來的政見就顯得荒謬。」
李雨蓁指出，從柯志恩接受專訪的回應看來，她對於要來高雄選市長一事，內心深處其實是百般無奈，「柯志恩的白眼翻的不只是朱立倫，更是對發展高雄的輕視」，政策有沒有愛情摩天輪根本不是重點，有沒有心想認真對待高雄才是，但很顯然柯志恩並沒有。