壽山通訊升級！建61處通訊點 求援、打卡、通話更便利
壽山是高雄市民常前往的登山健行景點，但山區道路複雜，又因通訊品質不佳，常有遊客迷路卻因手機沒訊號，求助無門。為了改善通訊品質，高市府觀光局與國家自然公園管理處等單位攜手合作，在壽山主要登山步道加強通訊，並以標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR CODE，就能知道多達61處的通訊點。
高雄市政府觀光局表示，隨著國人對於遊憩安全的越趨重視，正確通報位置是成功救援的要件之一。提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，可以在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。
為營造更優質的登山環境，高市府觀光局邀集軍方、國家自然公園管理處以及電信業者共同合作，加強壽山（包括半屏山、大小龜山、旗後山）主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，於可達通訊標準地點，就會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌，陸續設置61處。未來將進一步協調於壽山軍區也能通訊順暢，讓遊客享有更安全的登山體驗。
另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌(北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處)，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置，相關資料也同步登載於高雄旅遊網。
電信業者也提醒，若發生緊急情況而無法順利撥通電話，則可改撥「112」，透過該業者的訊號就可以連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。