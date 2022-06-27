COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

壽山通訊升級！建61處通訊點　求援、打卡、通話更便利

▲登山入口處設置告示牌，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置。（圖／高市府觀光局提供）
▲登山入口處設置告示牌，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置。（圖／高市府觀光局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-06-27 19:09:56

壽山是高雄市民常前往的登山健行景點，但山區道路複雜，又因通訊品質不佳，常有遊客迷路卻因手機沒訊號，求助無門。為了改善通訊品質，高市府觀光局與國家自然公園管理處等單位攜手合作，在壽山主要登山步道加強通訊，並以標示牌告知民眾通訊點位，民眾在登山入口處只要掃瞄QR CODE，就能知道多達61處的通訊點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲中壽山-鼓山高中後方登山入口處告示牌及QR CODE。（圖／高市府觀光局提供）
▲中壽山-鼓山高中後方登山入口處告示牌及QR CODE。（圖／高市府觀光局提供）
高雄市政府觀光局表示，隨著國人對於遊憩安全的越趨重視，正確通報位置是成功救援的要件之一。提升山區的通訊，除方便民眾能即時掌握位置、上網打卡分享旅途風景照片外，若發生山區事故時，可以在手機可通訊處發出緊急訊息，及時回報位置，提升救援效率及登山安全性。

為營造更優質的登山環境，高市府觀光局邀集軍方、國家自然公園管理處以及電信業者共同合作，加強壽山（包括半屏山、大小龜山、旗後山）主要登山步道及休憩據點的通訊並實施行動電話訊號測試，於可達通訊標準地點，就會在該點的園區指標、地圖、里程等設施或明顯處附掛標示牌，陸續設置61處。未來將進一步協調於壽山軍區也能通訊順暢，讓遊客享有更安全的登山體驗。

▲每個手機可通訊點位皆有做訊號測試。（圖／高市府觀光局提供）
▲每個手機可通訊點位皆有做訊號測試。（圖／高市府觀光局提供）
另在北、中、南壽山登山入口處設置3面告示牌(北壽山-龍皇亭、中壽山-鼓山高中後方登山入口處、南壽山-動物園登山入口處)，讓民眾使用手機掃描QR code，可連結查詢手機可通訊點所在位置，相關資料也同步登載於高雄旅遊網。

電信業者也提醒，若發生緊急情況而無法順利撥通電話，則可改撥「112」，透過該業者的訊號就可以連接到鄰近的警察或消防單位通報或待援。

告別黃牙！展自信笑容「牙齒美白」醫師這樣說

連鎖茶飲吸客出招　「反骨女神」一日店長初體驗

深耕閱讀教育　三發教育基金會打造「散發愛讀書角落」

生活中的創意發明　科工館「發明新星」特展一探究竟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

想在哪種影廳再刷《捍衛戰士：獨行俠》？

繼續作答
即時
推薦閱讀