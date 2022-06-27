振興國旅方案7月15日起跑　每房每晚最高補助1300元

我是廣告 請繼續往下閱讀
「國人住宿優惠」補助對象限本國國民，且為「個別旅客」，即為自由行旅客，住宿期間限定平日（周日至周四）入住合法旅宿業，每人、每房、每晚依「實際住宿」房價，最多折抵800元，另有加碼折抵500元項目，包括入住自行車友善旅館、星級旅館、好客民宿、取得環保標章或溫泉標章的旅宿業，或使用優惠旅客本人完整接種3劑疫苗，加起來最高每晚可折抵1300元，但採取「先住先贏」方式，直到經費用完。
雖然該方案預定於7月15日上路，但住宿折抵優惠限平日，7月15日、16日適逢假日，因此國人若要享有1300元的訂房補助，要等到7月17日（週日）當晚才適用。
「團體旅遊補助」每團最高補助3萬元，補助期程分為兩階段，第一階段為7月15日起至9月，以20團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加3團；第二階段為10月起至12月15日，申請以15團為限，設有分公司者每1家分公司可再增加2團，並將視第一階段經費執行情形公告。
組團15人以上（離島6人以上）、旅遊天數為2天1夜以上且放假日不超過1天（3天以上，可2天假日），符合基本條件及任選2項行程條件，補助對象可提出申請每團最高2萬元補助，補助項目包括交通費及住宿費。
「觀光遊樂業入園優惠」是民眾平日可享票價3折優惠入園，優惠對象外國人也適用，但不包含依法應免費及透過旅行社入園者；優惠活動不包括例假日、放假日及業者休園日。