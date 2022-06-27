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具俊曄甜曬大S婚照！汪小菲41歲生日恢單　一句話惹心疼

▲汪小菲抱著別人孩子合影，感慨很久沒抱小孩。 （圖／翻攝微博）
▲汪小菲抱著別人孩子合影，感慨很久沒抱小孩。 （圖／翻攝微博）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-27 19:50:332022-06-27 20:03:03

大S再婚具俊曄感情甜蜜，婚紗照曝光後，獲得台韓兩地粉絲祝福，相較之下，汪小菲自去年來台辦理離婚後，已經8、9個月沒見到一雙兒女，日前「麻六記」新店開幕，眾多粉絲要求和汪小菲合影，他抱著小孩拍照，忍不住嘆息說出一句話，讓網友感到心疼。

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▲▼張蘭和汪小菲同框。（圖／張蘭抖音）
▲張蘭在抖音上祝福汪小菲生日快樂。（圖／張蘭抖音）
▲張蘭在社群平台發照片，祝賀汪小菲生日。 （圖／翻攝微博）
▲張蘭在社群平台發照片，祝賀汪小菲生日。 （圖／翻攝微博）
汪小菲自5月底毀滅性發言被打臉後，專心經營餐廳，沉寂一段時間開始直播帶貨，並親自到店面勘查，店內看板人物被粉絲遇見，立馬要求合照，他沒拒絕顧客要求，親自到包廂會客，抱著一個男孩拍照，放下後突然脫口：「有點累，好久沒抱孩子了。」透露思念兒女心聲。

今（27）日是汪小菲41歲的生日，不過，身邊沒有大S和一雙兒女相陪，母親張蘭則在社群平台祝福兒子，特別畫了一個生日賀卡，上面有汪小菲的名字，生日蛋糕，以及張蘭對兒子的寄語：「人生如書，厚度有你，深度由你」，直言自己不放心兒子，所以一直都在告誡自己一定要長壽、健康，希望大家支持汪小菲。

汪小菲去年10月來台辦理離婚，返回北京後，只能藉由視訊方式和兒女見面，4、5月連接兩次錯過孩子們的生日，他透露孩子現在長很大，還取笑小玥兒長胖了，結果女兒馬上拍照回覆「哪裡胖了？」父女互動逗趣。母親張蘭則偏愛孫子，在直播透露孫子 非常乖巧，還會幫忙洗碗，也感嘆見不到小孩十分孤獨。由於暑假即將來臨，汪小菲曾說擔憂孩子無法接受長時間隔離，想來台與孩子見面，昔日夫妻撕破臉如何互動，令外界格外關注。

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