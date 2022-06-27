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蔣萬安稱跳電還敢漲價　洪申翰嘆：沒專業又短視的邏輯

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）
▲國民黨台北市長參選人蔣萬安發言爭議不斷。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-27 19:51:402022-06-27 19:54:47

經濟部今（27）日召開2022年「電價費率審議臨時會」決議調整電價，民進黨立委洪申翰表示支持，他說，基本民生用電不漲，調漲工業大用戶的電價，這是對的，不調漲大用戶電價，才是擴大劫貧濟富；另外他也表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安批評「跳電還敢漲電價」，是絲毫沒專業又短視的邏輯。

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▲▲民進黨立委洪申翰（圖／記者黃宣尹攝影，2021.12.08）
▲洪申翰說，今天審議會的這個調整方案，是對的，不調漲大用戶電價，才是擴大劫貧濟富。（圖／記者黃宣尹攝）
洪申翰表示，在303大停電後，很多人都更加意識到我國電網脆弱的問題，亟待投資改善。但如果電力公司財務持續虧損，原本該大刀闊斧進行的電網改善投資就會趨於更保守。蔣萬安批評「跳電還敢漲電價」，就是絲毫沒專業又短視的邏輯。

洪申翰也說，國際燃料價格飆漲，沒道理凍漲變相補貼用電大戶。確實因為內需通貨膨脹，基本民生用電，跟小商家還有受疫情影響的產業電價不調，這是考量大眾民生辛苦必須做的配套，也讓這次調整，比過去馬政府的調漲來的更細膩，也體恤民生需求。

洪申翰說，工業用電佔台灣發電比率最大，去年占了全台總用電量57％，且因應台商回流，工業用電量創新紀錄，成長幅度也是近年最高。而台灣工業用電電價平均2.4元，已大幅低於高壓供電成本，更大幅低於包括日、韓、中國等等所有我們主要競爭國家。

洪申翰表示，因為俄烏戰爭等因素，國際上燃料價格持續上漲，台灣如果工業電價還不調整，等於是政府在用全民有限的公共資源跟收入，大力補貼這些中美貿易戰後已經非常暢旺，甚至屢屢刷新歷年單月出口紀錄出口製造產業，這算什麼公平正義？

洪申翰也說，這幾天，其實已陸續看到不少產業界重要人士，表態支持電價合理調整，說實話，能源價格變動是整體國際的趨勢，追求永續經營的產業，這些能源成本因國際因素的連動，其實並沒有特別造成台灣產業的劣勢。

洪申翰也透露，也有幾位製造業董事長語重心長地向他表達，相比於硬壓產業電價，去節省一點成本，他們寧願電價合理化，把台電財務搞好，才能把電網搞好，減少跳電風險，這才是真正幫他們解決經營風險的方式。「我還是要說，今天審議會的這個調整方案，是對的，不調漲大用戶電價，才是擴大劫貧濟富」。

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