肝癌個人化精準醫療！　國衛院研發高效能運算模擬

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國衛院生醫工程與奈米醫學研究所馬克沁副研究員（Dr. Solovchuk）研究團隊開發了HIFU肝腫瘤熱消融治療的術前評估數學運算模型，透過運算後提供的治療參數進行治療，可提高HIFU熱消融的精準度並減少破壞正常組織的機率，達到個人化精準醫療的結果。研究成果分別於2015年和2018年發表於國際期刊《Communications in Computational Physics》與《Computers & Fluids》。
無創手術應用廣 影響治療結果因素多
海扶刀是一種能從體外操作使體內腫瘤組織凝固性壞死的一種熱治療醫學工具，可用於腫瘤病灶的大範圍熱消融，進而達到根除性治療，相當於以無創的方式達到外科手術切除效果，在醫學應用層面相當廣泛。
然而，為避免海扶刀造成健康組織的傷害，且在HIFU肝腫瘤消融手術過程中影響治療結果的因素相當多，例如患者皮下脂肪厚度、病灶深度、位置以及大小、以及病灶週邊血管以及鄰近組織的分佈情形等，對臨床醫師具有一定程度的挑戰，需要醫師受過特別訓練後才得以施行。
快速即時了解患者狀況 助復原速度快
海扶刀的新式數學運算模型若能正式運用在臨床治療中，借助高效能運算，腫瘤消融手術時間可從數小時縮短成數分鐘。國衛院馬克沁博士研究團隊表示，除了可讓醫師更快速即時的了解患者的狀況，提供醫師術前精準的治療參數計畫，在降低周邊組織傷害的同時，也幫助患者更快的復原，未來或可能延伸運用在其他實體腫瘤的治療模擬運算上，造福更多的病患，實現個人化的精準醫療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54190
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