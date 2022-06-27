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選高雄！柯志恩不蓋愛情摩天輪　林俊憲：韓國瑜時代終結

▲韓國瑜競選高雄市長時提出「愛情摩天輪」政見，引發諸多論戰。（圖／資料照）
▲韓國瑜競選高雄市長時提出「愛情摩天輪」政見，引發諸多論戰。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2022-06-27 20:31:12

國民黨預料將提名智庫執行長柯志恩出戰高雄市長選舉，其今（27）日表示，政見中不會有國民黨籍前高雄市長韓國瑜曾承諾的「愛情摩天輪」，引發討論。民進黨立委林俊憲晚間表示，「愛情摩天輪」成絕響，堪稱韓國瑜時代的終結，期待韓流再起的韓粉們恐怕要失望了，但願意用實事求是的態度來看待選舉總是好事。

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▲民進黨立委林俊憲（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
▲林俊憲說，「愛情摩天輪」成絕響，堪稱一個時代的終結，但願意用實事求是的態度來看待選舉總是好事。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）
林俊憲說，「愛情摩天輪」成絕響，堪稱一個時代的終結。他指出，國民黨的高雄市長人選終於大致抵定了，看來會提名柯志恩，不過消息傳出來以後，柯志恩的第一次表態居然是說「絕對不會有愛情摩天輪」，一下就把韓國瑜當年最著名的政見給推翻了，期待韓流再起的韓粉們恐怕要失望了。

然而，林俊憲表示，無論如何，願意用實事求是的態度來看待選舉總是好事，畢竟國民黨的韓國瑜、李眉蓁已經被高雄人狠狠教訓了兩次，不要說空話、不要造假的候選人。希望柯志恩能和現任高雄市長陳其邁君子之爭，用實際的規劃願景說服市民，大家都樂觀其成。

林俊憲說，從2018年韓流開始，政壇某些人似乎開始誤以為亂講話搏聲量就是一切，語不驚人死不休。希望「愛情摩天輪」成為歷史的同時，也能讓人認識到「那個已經沒用了」，更何況說話還沒有韓國瑜本人來的有趣，東施效顰、酸言酸語，只讓人們徒增厭惡而已。

▲國民黨將提名智庫執行長柯志恩出戰高雄市長選舉。（圖／翻攝自柯志恩臉書）
▲國民黨將提名智庫執行長柯志恩出戰高雄市長選舉。（圖／翻攝自柯志恩臉書）

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