新莊8惡煞衝火鍋店砍人！疑2萬債務嗆輸贏 3人羈押禁見
新北新莊一間火鍋店25日晚上用餐高峰期，發生一起砍人事件，一群惡煞闖入店內，朝2名被害男子劈砍，導致其中1人頭部中2刀，另1人更慘遭斷指，警方26日凌晨於三重、蘆洲、汐止及中和等地逮捕8名嫌犯，檢方訊後，認為認為李姓、郭姓、吳姓3嫌罪嫌重大，有逃亡、湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，向法院聲押獲准；另外，張姓主嫌與另名張姓嫌犯以3萬元交保，2名林嫌均遭限制住居，另一名嫌犯則由警方移送少年法庭。
據了解，受害的蕭姓男子（31歲）、胡姓男子（22歲），相約在新莊區一間「錢都日式涮涮鍋」用餐，期間2人到店外抽菸，突然被8名惡煞持刀追砍，其中胡男左腰有14公分長的切割傷，深度約4公分，左手掌則是受有長3公分、深3公分的刀傷；蕭男意識清楚，頭部有兩處12公分的切割傷，2人事後都被送亞東醫院救治，經搶救無生命危險。
警方調閱監視器掌握涉案車輛4輛、涉案犯嫌8人，整起案件疑似因為張姓主嫌不爽被欠2萬元，憤而糾眾砍人；檢方複訊後，認為27歲李姓、29歲郭姓、28歲吳姓3嫌涉犯殺人未遂、傷害及加重妨害秩序罪嫌重大，且有事實足認為有逃亡之虞，也有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，另殺人未遂是最輕本刑5年以上重罪，而向法院聲請羈押禁見獲准。
另外，2名張男3 萬元交保，2名林男均限制住居，另1名由警方移送少年法庭處理。（編輯：孫唯容）