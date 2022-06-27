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柴柴散步遇「在地3劍客」炸一整排毛！網笑：氣勢好強

▲日本一隻柴犬外出散步時，不巧在路上遇見「炸毛3劍客」。（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲日本一隻柴犬外出散步時，不巧在路上遇見「炸毛3劍客」。（圖／推特帳號fuku.fuku）

編輯中心/綜合報導

2022-06-27 21:01:08

狹路相逢，看見這陣仗還是別輕易惹怒對方比較好！有飼養狗狗的民眾都知道，牠們每天都要定時外出放風，不過如果遇見「路霸」時，可要小心避免起衝突。日本就有一名飼主日前帶自家狗狗外出散步時，遇見「街頭3劍客」，畫面曝光後網友全笑說：「這氣勢太強大了！」

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▲目前6歲的「阿福（ふっくん）」很喜歡到屋外放風。（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲目前6歲的「阿福（ふっくん）」很喜歡到屋外放風。（圖／推特帳號fuku.fuku）
這名飼主養的柴犬叫做「阿福（ふっくん）」，目前6歲多，非常熱愛外出放飛自我，而且喜歡觀察草地裡有什麼生物。好奇心很強的牠幾年前某次與飼主在戶外散步時，正巧在路邊遇見三隻小浪貓，雖然阿福的體型比牠們大上許多，但是這「街頭3劍客」看起來可是非常強勢、一點也不認輸，站成一排擺出對峙陣仗，各個直接炸毛拱背、原地怒瞪著阿福，即使阿福吠了幾聲想嚇唬小貓，但是牠們依然不怯步，狠狠地盯著阿福彷彿在說：「滾開，這是我們的地盤！」

▲某次阿福與飼主外出散步時，在路邊遇見三隻小浪貓。（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲某次阿福與飼主外出散步時，在路邊遇見三隻小浪貓。（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲阿福：你們是誰啊？新來的嗎？（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲阿福：你們是誰啊？新來的嗎？（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲小貓：滾開，這是偶們的地盤！（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲小貓：滾開，這是偶們的地盤！（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲貓咪三劍客站一排拱背炸毛的模樣，氣勢真的太強大啦！（圖／推特帳號fuku.fuku）
▲貓咪三劍客站一排拱背炸毛的模樣，氣勢真的太強大啦！（圖／推特帳號fuku.fuku）
而一旁的飼主除了趕緊拍下這「一對三」的驚心動魄畫面之外，也緊緊拉住阿福的牽繩，避免牠一時好奇或是衝動與貓咪們發生衝突。網友看了影片都忍不住笑說：「這陣仗氣勢太強大了」、「可愛來勢洶洶」、「喵喵三劍客」、「貓咪的戰鬥體型令人驚嘆」、「炸一整排毛」、「柴柴還是快逃吧」現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）

@fuku.fuku散歩中、野良猫たちに絡まれた動画。何年か前に本物のヒカキンさんから「まるおが居ないねぇ」ってコメもらったよ#仁義なき戦い #ガリガリ君 #過去バズった動画

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