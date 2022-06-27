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愛滋病感染高峰來了！　「三篩五步」降風險

愛滋病感染高峰來了！　「三篩五步」降風險
愛滋病感染高峰來了！　「三篩五步」降風險

健康醫療網

2022-06-27 21:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】紅絲帶基金會在台灣成立已邁入第18年，根據調查，每年寒暑假，是感染愛滋病的高峰期。為了喚醒更多民眾的注意、積極參與愛滋篩檢，疾病管制署與紅絲帶基金會共同合作，響應美國國家愛滋病患者協會（NAPWA）發起每年6月27日訂為「全民愛滋篩檢日」（National HIV Testing Day）活動，6月27日起至「台灣紅絲帶基金會」、「紅樓部屋」、「風城部屋」、「諸羅部屋」皆可篩檢，前一百名特別贈送COVID-19唾液篩檢一盒。

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防治愛滋　「三篩五步」是關鍵

今年擔任「627全民愛滋篩檢日」活動代言人的薔薔（林嘉凌）認為，其實愛滋病本身並不可怕，只要有危險性行為均應定期篩檢，早期發現、早期有效控制病情，保護自己健康，亦可避免傳染他人。

此外，她也強調，要切記遵守防治愛滋的「三篩五步」，三篩為「篩檢愛滋知識是否正確」、「篩檢性行為有無風險」及「篩檢血液是否感染」；而五步則是藉由「查知識」、「想行為」、「問風險」、「驗血液」、「防感染」等行動，傳達相關正確愛滋防治知識、評估感染風險、進而定期主動接受篩檢服務。

高危險行為者　應關心自我健康

薔薔也特別以自身經歷分享，愛滋是無法用任何的肉眼看得出來的，也不是說生殖器不一直發炎就是感染愛滋，一定要透過愛滋篩檢才驗的出來

薔薔提醒，年輕愛玩要更懂得保護自己，避免感染愛滋病毒及其他性傳染病；她也鼓勵愛滋高危險行為者，能藉由全民愛滋日關心自我健康，且篩檢服務對象也不分族群，若能及早篩檢治療，較能避免發病風險。

愛滋病治療口服藥　有效控制病毒

國立陽明交通大學附設醫院感染科黃士澤主任表示，現今的治療大多只需一天服用一顆藥物，即可有效控制病毒，維持穩定的免疫力，定期篩檢及早治療，維護健康。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54236

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