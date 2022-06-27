愛滋病感染高峰來了！　「三篩五步」降風險

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今年擔任「627全民愛滋篩檢日」活動代言人的薔薔（林嘉凌）認為，其實愛滋病本身並不可怕，只要有危險性行為均應定期篩檢，早期發現、早期有效控制病情，保護自己健康，亦可避免傳染他人。
此外，她也強調，要切記遵守防治愛滋的「三篩五步」，三篩為「篩檢愛滋知識是否正確」、「篩檢性行為有無風險」及「篩檢血液是否感染」；而五步則是藉由「查知識」、「想行為」、「問風險」、「驗血液」、「防感染」等行動，傳達相關正確愛滋防治知識、評估感染風險、進而定期主動接受篩檢服務。
高危險行為者 應關心自我健康
薔薔也特別以自身經歷分享，愛滋是無法用任何的肉眼看得出來的，也不是說生殖器不一直發炎就是感染愛滋，一定要透過愛滋篩檢才驗的出來
薔薔提醒，年輕愛玩要更懂得保護自己，避免感染愛滋病毒及其他性傳染病；她也鼓勵愛滋高危險行為者，能藉由全民愛滋日關心自我健康，且篩檢服務對象也不分族群，若能及早篩檢治療，較能避免發病風險。
愛滋病治療口服藥 有效控制病毒
國立陽明交通大學附設醫院感染科黃士澤主任表示，現今的治療大多只需一天服用一顆藥物，即可有效控制病毒，維持穩定的免疫力，定期篩檢及早治療，維護健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54236
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