名家論壇》黎榮章／翻轉桃園　張善政競選節奏得加快

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進一步觀察3名候選人的網路正負面聲量，張善政雖因提名風波衝高討論度，但可發現其負面聲量也高，累計負聲量逼近2.8萬則，導致他的網路好感度（P/N值）只有0.4，是3人最低；林智堅的好感度為0.74，是3人最佳。細究這些負聲量內容，除了針對國民黨提名程序而來的批評外，還有人說他「想當官想瘋了」，或諷刺他「花蓮老農，無役不與」；也有許多網友沒忘記他過去與韓國瑜搭檔選正副總統，批他是「跟著歪樓草包競選大位的人」、「與草包站一起」，顯然樹大招風，張善政雖然聲量高，但招致的批評也多，他未因高聲量而獲得好處，反而累積不少罵聲。
綜觀而言，張善政自從被提名後的話語權較為被動，大多數的討論圍繞在提名過程中的相關爭議，導致負聲量高、且近期聲量陷入疲態。觀察時下政治人物經營自己的網路聲量，很大一部分靠自己的粉絲專頁來創造議題、引領話題走向，但若分析林智堅、張善政、賴香伶的臉書粉專經營數據，可發現今年到5月底為止，無論是發文量還是貼文數，林智堅都遠遠勝過其他兩人，主動拋出話題的數量將近是張善政的15倍。
林智堅是現任新竹市長，無論是執政成果分享，還是竹市防疫資訊，貼文素材源源不絕；其次是賴香伶，賴香伶是現職立委，臉書也常有國政話題如基本工資調漲、防疫照顧津貼等，此外，她近來勤跑桃園地方行程，相關貼文不少。唯獨張善政，他雖然持續經營直播節目「善哥聊天室」，但整體貼文數明顯比其他2人少很多，整整5個月來只有29篇，就算5月19日他正式被國民黨提名，其後他發文頻率也不到每天，導致整體的臉書互動熱度少了林、賴兩人一大截，以8.4萬次的互動數排名墊底。
桃園提名近來很熱鬧，先是藍營內鬨，又有綠營拍板，因此備受媒體關注，張善政隨之有大量新聞露出機會，但他若沒把握臉書這個自媒體發聲筒，日後媒體焦點轉移到雙北，甚至後期全台灣的選戰白熱化、新聞遍地開花，張善政的聲音就會更難突出。2022地方選舉，國民黨很希望拿回桃園這個重要直轄市；若能串起北三都執政，對國民黨2024重返執政不啻是一劑強心針。如今三黨參選人全數到位、國民黨突襲徵召張善政帶來的反彈卻還在持續化解中，然而，對於競選中的候選人而言，最寶貴的就是時間，對比綠營在提名林智堅後火力全開進行輔選，張善政是時候整頓隊伍、加快選戰節奏。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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