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歐盟主席列席G7峰會　指西方續與烏克蘭站在一起

▲歐盟執委會主席范德賴恩（著紅衣者）在七大工業國集團（G7）高峰會表示，民主國家必須支持勇敢的烏克蘭，這次峰會傳達的訊號是西方將繼續與烏克蘭站在一起。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐盟執委會主席范德賴恩（著紅衣者）在七大工業國集團（G7）高峰會表示，民主國家必須支持勇敢的烏克蘭，這次峰會傳達的訊號是西方將繼續與烏克蘭站在一起。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-06-28 06:00:10

（中央社記者林育立柏林27日專電）歐盟執委會主席范德賴恩在七大工業國集團（G7）高峰會表示，民主國家必須支持勇敢的烏克蘭，這次峰會傳達的訊號是西方將繼續與烏克蘭站在一起。

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以觀察員身分列席的歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，峰會第一天主要討論對烏克蘭的援助及重建、難民、小麥出口等問題，「這世界上的獨裁國家十分關注這場峰會，因此我們民主國家有必要支持勇敢的烏克蘭」。

范德賴恩26日接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時指出，從烏克蘭勇敢保衛自己和全球民主國家站起來反抗發動攻擊的一方來看，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）必須接受「戰略失敗」，他「已經無法贏得這場戰爭」。

自從俄國對烏克蘭發動戰爭以來，歐盟已對俄國實施六輪的制裁，包括凍結央行資產和對石油實施禁運。

范德賴恩說，目前歐盟尚未決定何時實施下一輪制裁，不過到目前為止相關措施已「咬住俄羅斯」，因此現階段重點是維持制裁和把漏洞補起來。

20國集團（G20）今年11月將在印尼召開高峰會，鑑於俄國出兵烏克蘭，是否該邀請蒲亭出席成為國際政壇最近的熱門話題。

范德賴恩接受「德國第二電視台」（ZDF）訪問時說，20國集團這個國際論壇對發展中國家來說太重要，不應該為了蒲亭犧牲。

她說，俄羅斯也是20國集團的一員，「我們對他和他的行為有什麼看法，應該當面告訴他」。

范德賴恩強調，本次G7峰會傳達的主要訊號是只要有需要，西方會繼續與烏克蘭站在一起，她認為民主國家應該團結起來告訴獨裁國家，不能用武力侵略其他國家。

G7領袖目前在德國阿爾卑斯山區的艾爾莫城堡（Elmau Castle）舉行峰會，預計當地時間28日結束會議並發表宣言。（編輯：陳惠珍）1110627

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