星宇A330neo開箱！經濟艙標準拉很高　爽吃胡同、蜷尾家

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整個空間加入了「星宇味」，內部人員透露是融入「台灣茶」，以鐵觀音為主調的香味，但因為現在大多都是戴著口罩不刻意去細聞，其實是很難察覺，但就是不同於一般飛機味。機艙內的娛樂系統皆為4K畫質的螢幕，商務艙為17.3吋、經濟艙也有13.3吋，實際觀看，真的爽快感十足，且滑動的零敏度很跟手，玩起遊戲也非常流暢。另外機上有Wi-Fi服務，商務艙可以盡情使用，經濟艙也大方提供了10Ｍ免費，用來發發LINE文字也是超有人性啊！
商務艙貼心到位
接下來就要開箱「商務艙」，共有28個座位，採用1-2-1的配置，以太空銀背殼完整包覆，更加強全平躺式座椅隱密性，且每位旅客有獨立出入走道，完全不受干擾；娛樂系統為17.3吋的4K畫質，螢幕大、畫質又好，另外還加入了專屬的座椅置物櫃可以放水、耳機還有化妝鏡的設計，對於女生來說非常實用，充電設備除了複合式插座之外，同時提供無線充電板，整體設計貼心到位。
經濟艙免調椅背依舊睡飽飽
而經濟艙則採用德國RECARO座椅，新型的超薄椅背設計，能提升腿部空間，以165公分的身高來試坐，不需要坐得直挺挺，也能舒服的翹起腳；另外，皮革頭靠有6種調整角度，上下移動範圍有6吋，還可往內收，讓旅客可以針對自己舒適的角度調整，睡覺不用怕撞到隔壁旅客。且在椅背上貼心的加入手機平板立架旁邊還有杯架，不用再把手機、飲料夾在雜誌袋內。
胡同、蜷尾家、特調2.0超強飛機餐
餐飲的部分，應該是目前吃過最好吃的飛機餐，經濟艙為「胡同燒肉套餐」，內含胡同馬告台灣鹹豬肉、燻鴨胸、奶油地瓜麵包；商務艙旅客則享用米其林「Longtail」亞洲當代料理，以叉燒蛋白炒飯佐美國牛小排，搭配鹹蛋黃布丁、漬檸檬和西谷米。
甜點還有星宇特調都再升級，從7/1開始，航程3.5小時以上的航班機上甜點為星宇X蜷尾家全新「紅烏龍焦糖脆脆」冰淇淋，以台灣茶冰淇淋為主軸，配上法國海鹽焦糖的香甜焦糖，帶來豐富的口感。星宇特調從開航就已經頗有名氣，這次升級為2.0版本，與台南知名酒吧Bar Home及Bar TCRC跨界合作，以台灣在地琴酒以及乳酸飲料， 混合出酸甜的大人系飲品。
旅客：搭飛機不痛苦 成為一種享受
單用經濟艙來比較，星宇的A330neo得利於薄型椅背，可以釋放更多空間，坐起來真的算是寬敞，不用特別放低椅背也能舒適坐滿整趟旅程，4K螢幕觀看體驗爽度十足，餐點的部分真的好強大， 光看到胡同就先加分，再點一杯星宇特調以及甜點蜷尾家的冰淇淋真的是超完美，星宇A330neo應該會是目前最好吃又舒適的經濟艙。但目前A330neo機隊以曼谷為主力航線營運，首兩週也飛航菲律賓馬尼拉，自6/18起再投入越南胡志明市航點，航線還不算多有點可惜！
搭乘商務艙的旅客黃小姐認為整體體驗非常棒，艙內的設計很能打中女生喜愛的溫馨色調，座位空間寬敞舒適，會讓搭飛機成為很享受的旅程，而不是痛苦的塞在機艙內，且置物櫃內有一面鏡子，對女生來說是很重要的小貼心，餐點部分她認為很棒，調酒也很好喝，但餐點份量太少。她也說：一定會再次搭乘！