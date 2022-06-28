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白天依舊高溫！午後需防雷雨　2「熱帶擾動」持續發展中

▲中央氣象局表示，全台各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的可能。（圖／記者葉政勳攝）
▲中央氣象局表示，全台各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的可能。（圖／記者葉政勳攝）

編輯中心/綜合報導

2022-06-28 06:42:24

中央氣象局今天（28日）表示，全台各地大多為多雲到晴，東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，午後其他地區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的可能；今晨北部最低溫為攝氏23度、中部攝氏23.5度、南部攝氏23.3度、東部攝氏21.8度。白天天氣依舊相當炎熱，氣象局持續針對5縣市發布高溫資訊，中午前後，臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣為橙色燈號，有連續出現攝氏36度高溫的機率，高雄市地區為黃色燈號，請民眾外出要注意防曬並多補充水分。

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▲中央氣象局針對Ｘ縣市發布高溫警告。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局針對5縣市發布高溫警告。（圖／中央氣象局）
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，依據歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日至週四(28至30日)「太平洋高壓」逐漸北抬，東側水氣逐漸增多，東半部偶有局部短暫陣雨，西半部仍保持晴朗，午後多雲，高溫在35、36度左右，應注意防曬、防中暑；午後有大雷雨出現可能，大部分集中在山區，部分平地亦受影響，應注意「劇烈天氣」，另外北部氣溫約23至35度，中部24至36度，南部23至36度，東部22至36度。

吳德榮補充，最新歐洲(ECMWF)系集模式，模擬未來幾天南海、菲律賓東方各有「熱帶擾動」發展。週六(2日) 南海的機率最高值已提高到90%以上，台灣東方海面另有一高值約70%，兩者發展成颱的機率則分別為40%，30%。（編輯：陳苾暐）

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