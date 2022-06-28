唐綺陽快篩陽確診！自曝感染原因與症狀：我竟非天選之人

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唐綺陽接著解釋，「回想感染原因，是因為跟朋友聚餐，對方第二天篩出陽性，趕緊告訴我，之後就嚴格自主管理，跟我接觸的人目前都很平安。」不過後面的工作協調可是大工程，許多節目和直播都不得不先取消，讓唐綺陽直呼「這次造成很多人的不便，在此說聲對不起（跪）。」
唐綺陽表示，自己染疫的感覺就是「一場感冒」，症狀包括咳嗽、打噴嚏、流鼻水，「體溫一直是36.6左右，跟醫生通報丶視訊問診，醫生評估說我很輕症，不需要開新冠藥，一般感冒藥即可」。因此唐綺陽要大家不用擔心，「現在症狀也已開始減緩，不太咳，只有流鼻水而已，嘴破、鼻黏膜破的部份也已經好了，以我身體這等修復力，相信很快就能克服病毒，重回職場。」
唐綺陽最後再次對因為自己染疫而必須辛苦挪檔期、挪動來賓時間的工作夥伴致歉，但也笑稱「一切是最好的安排，工作狂賺到一週假期了，耶」。許多網友則紛紛在底下留言，祝福唐綺陽早日康復，保重身體好好休息。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。