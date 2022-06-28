龔瓊玉、蕭人瑾晉任少將　創國軍現役4位女少將紀錄

國防部今（28）日舉行中華民國111年上半年陸海空軍晉任將官勗勉典禮，晉任少將包括馬防部政戰主任龔瓊玉、國防部通次事發規處處長蕭人瑾，國軍現役女少將包括國防部政戰局副局長陳育琳丶憲兵指揮部政戰主任辜麗都、龔瓊玉與蕭人瑾等4人，也創下國軍現役女性將領人數最多的紀錄。
巧合的是，陳育琳、辜麗都兩名女性少將都曾擔任過馬防部政戰主任，龔瓊玉受訪時表示，軍中對女性來說是非常公平、平等的競爭場域，只要願意努力其實都能提供非常好的晉升管道，不管是男性或是女性工作都能得到長官的公平對待，當軍中女性越來越多時，其實大家能夠出類拔萃的機會也同樣獲得重視，所以在什麼職務、地方歷練跟區域都沒特別關係，只要女性完成歷練，長官都願意讓他們去體驗、去發揮。
蕭人瑾同時也是空軍首位女性少將，她在受訪時表示，隨著國軍女性同仁比例越來越高，各級長官也都交代要建立正確性別意識，專業跟能力無關性別，相信空軍會有更多優秀的女性將領出現。國防部表示，國軍111年上半年晉任中將人員計林文祥、張台松、劉慶斌、王德揚、顏有賢及劉孝堂等6員，晉任少將人員計李有金、張榮順、文念宗、蔡惠彣、賴文欽、林主典、龔瓊玉、王正誼、游鑫魁、戴建有、魏孝智、莊鴻文、莊敏典、蕭人瑾、田忠儀、林正忠、姜懿修、黃盈捷及孫立方等19員，合計25員。